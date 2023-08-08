Eren Erdem'in İletişim Başkanı olacağını söyleyerek bir genci 'Bu ülkede sana ekmek yok' diye tehdit ettiği öne sürüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetime yönelik yaptığı eleştirilerin ardından görevine son verilen eski CHP'li Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında bir kez daha 'Değişim olmalı' dedi. CHP yönetimini sert sözlerle eleştiren Atıcı, "Bugün parti eğer bu durumdaysa, seçimlerde başarı sağlamıyorsa, partimiz kendi tüzüğünden ve geleneklerinden kopmaya başlamışsa; bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması ve inandırıcı olması gerekiyor." dedi.