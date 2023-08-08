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Eren Erdem'in İletişim Başkanı olacağını söyleyerek bir genci 'Bu ülkede sana ekmek yok' diye tehdit ettiği öne sürüldü

CHP'nin sosyal medya hesaplarını yöneten ve geçtiğimiz günlerde apar topar kovulan Ali Sinan Acıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'le ilgili kendisine gelen bir mesajı paylaştı. "O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaşan Acıoğlu, paylaşımına "Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah’a şükredelim hadi." notunu düştü.

11:17 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP’nin eski sosyal medya sorumlusu Ali Sinan Acıoğlu, seçim öncesi Eren Erdem’in bir kişiyi İletişim Başkanı olacağını söyleyerek "bu ülkede de sana ekmek yok" diye tehdit ettiğini açıkladı.

CHP’nin eski sosyal medya sorumlusu Ali Sinan Acıoğlu, seçim öncesi Eren Erdem’in bir kişiyi İletişim Başkanı olacağını söyleyerek "bu ülkede de sana ekmek yok" diye tehdit ettiğini açıkladı.

CHP'de sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan Ali Sinan Acıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu açıkladı. Partiden apar topar gönderilen Acıoğlu, yeni bir paylaşım yaparak Eren Erdem'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bu ülkede sana ekmek yok"

Acıoğlu, bir gencin Eren Erdem'le ilgili kendisine attığı şu mesajı paylaştı:

"O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti"

"Eren kim sahi?"

Erdem'in tehdit ettiği gencin mesajını paylaşan Acıoğlu, paylaşımına
"Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah’a şükredelim hadi."
notunu düştü.


#Eren Erdem
#CHP
#Ali Sinan Acıoğlu
37 dakika önce
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