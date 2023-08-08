Eren Erdem'in İletişim Başkanı olacağını söyleyerek bir genci 'Bu ülkede sana ekmek yok' diye tehdit ettiği öne sürüldü

CHP’nin eski sosyal medya sorumlusu Ali Sinan Acıoğlu, seçim öncesi Eren Erdem’in bir kişiyi İletişim Başkanı olacağını söyleyerek "bu ülkede de sana ekmek yok" diye tehdit ettiğini açıkladı.
CHP'de sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan Ali Sinan Acıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu açıkladı. Partiden apar topar gönderilen Acıoğlu, yeni bir paylaşım yaparak Eren Erdem'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Bu ülkede sana ekmek yok"
Acıoğlu, bir gencin Eren Erdem'le ilgili kendisine attığı şu mesajı paylaştı: