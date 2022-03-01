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ANKARA

Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak’ta “Eren Kış-28 (Şırnak-Gabar Dağı) Şehit Jandarma Er Adem Erbaş” Operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi AA İHA
Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu başladı
“Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak'ta "Eren Kış-28 (Şırnak-Gabar Dağı) Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 648 personel, 40 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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