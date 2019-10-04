Ergenekon davası savcısına FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim barajı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, 'Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir' dedi.

