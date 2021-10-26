Gündem Ermeni lobisinden ABDye büyükelçi tepkisi Burası lise sınıfı değil Türkiyeye jet yok
POLİTİKA

Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi: Burası lise sınıfı değil Türkiye'ye jet yok

Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri yayımlayan ABD başta olmak üzere 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “istenmeyen adam ilan edilecekler” restinden sonra geri adım attı. Geniş yankı uyandıran geri vites, Ermeni lobisini rahatsız etti. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp," "ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye'ye jet yok." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Ermeni lobisinden ABDye büyükelçi tepkisi: Burası lise sınıfı değil Türkiyeye jet yok
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Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrı, kamuoyunun gündemine oturdu. 10 büyükelçinin parmak sallayarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, ABD'nin başını çektiği 10 büyükelçiye geri adım attırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak, Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yapıp, bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 büyükelçi' talimatı: İstenmeyen adam ilan edilecekler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 büyükelçi' talimatı: İstenmeyen adam ilan edilecekler

"BURASI LİSE SINIFI DEĞİL"

ABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çilden çıktı. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp şu ifadeleri kullandı; "Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye'ye jet yok."

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​Sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

​15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

Hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç yolda kaldı.

​'Dur' ihtarına uymayıp beş kilometre kaçtı.

​10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti sonrası geri adım attı.

​Türkiye Uluslararası Astronot Federasyonuna resmen üye oldu.

Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Yeni Şafak için yazdı.

​Sosyal hayatı yoğun ve geç saatlere kadar TV izliyor.

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