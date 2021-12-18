Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan oldu

Gündem

Gülen’in yelpazecisi tutuklandı: Ben FETÖ’cü değilim ki

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in geçmiş yıllarda konuşma yaparken bayılmaması için yelpaze sallayan kişi olarak tanınan ve dün İzmir’de gözaltına alınan Adem Zengin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zengin’in ifadesinde, "Ben FETÖ’cü değilim ki" diyerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediği öğrenildi.