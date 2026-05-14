Ermenistan'la yeni dönem: Doğrudan ticaret başlıyor

Nur Banu Aras
04:0014/05/2026, Perşembe
Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci devam ederken, Dışişleri Bakanlığı’ndan iki ülke arasındaki ticarete ilişkin önemli bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, şu açıklamayı yaptı: “Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir.”

ARTIK ERMENİSTAN/TÜRKİYE YAZACAK

“Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye’den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan/Türkiye şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.”


