Ermenistan'la yeni dönem: Doğrudan ticaret başlıyor

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci devam ederken, Dışişleri Bakanlığı’ndan iki ülke arasındaki ticarete ilişkin önemli bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, şu açıklamayı yaptı: “Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir.”