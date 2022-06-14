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POLİTİKA

Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan

Hukukçu Ersan Şen, konuk olduğu canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tepeden tırnağa hatalı bir politika izlediğini söyleyen Şen, "Acaba koltuğunuzu gençlere ne zaman bırakacaksınız. 80 yaşında mı? İyi muhalefet yapmaktan bahsediyor. Biraz utanmak lazım." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersan Şen Kılıçdaroğluna verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan
Ersan Şen

Hukukçu Ersan Şen, Habertürk TV'de konuk olduğu programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Muhaliflik dersi verenler, biz daha ölmedik'' şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

"BİRAZ UTANMAK LAZIM"

Kılıçdaroğlu'nun tepeden tırnağa hatalı politika izlediğini söyleyen Şen "Neden söyleyeyim size. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun hedefine koyduğu tek bir kişi var Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir siyasi parti var AK Parti. Ben de diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu... CHP'nin Genel Başkanısınız. Bize, gençlere güvendiğinizi söylüyorsunuz. Acaba koltuğunuzu gençlere ne zaman bırakacaksınız. 80 yaşında mı? İyi muhalefet yapmaktan bahsediyor. Biraz bence utanmak lazım." ifadelerini kullandı.

Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan
OYNAT 01:11
Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan
Hukukçu Ersan Şen, konuk olduğu canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tepeden tırnağa hatalı bir politika izlediğini söyleyen Şen, 'Acaba koltuğunuzu gençlere ne zaman bırakacaksınız. 80 yaşında mı? İyi muhalefet yapmaktan bahsediyor. Biraz utanmak lazım.' ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM ÖNÜNE BAKSANA"

"Sen hala iyi muhalefet yaptığını kendine anlatırsın, bana değil ben buna inanmam." diyen Şen, "Kelle koltukta siyaset yaptığını söylüyor. Türkiye'de herkes kelle koltukta olabilir. Benim etrafımda korumalarım yok, onun var. O laflara herkesin karnı tok. Şimdi cevap versin... Recep Tayyip Erdoğan eksenli siyaset yapıyorsunuz. Tekrar seçilmesini mi istiyorsunuz? Kardeşim önüne baksana senin ne işin var..." açıklamasında bulundu.

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