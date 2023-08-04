Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na seçim tepkisi: Zafer Partisi'ne sığınıp enteresan adımlar attı ama millet de onu yemedi

"Kılıçdaroğlu A'dan Z'ye hatalı. 14 Mayıs'taki kayıptan sonra Zafer Partisi'ne sığınıp enteresan adımlar attı ama millet de onu yemedi ve kabul etmedi. Kılıçdaroğlu'nun dışında çıkacak belediye başkanlarından hangisi çıkarsa çok daha iyi oy alır hatta seçimi de kazanırdı ama Sayın Cumhurbaşkanı kendisine uygun en iyi rakiple 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta karşılaştı ve seçimi de bileğinin hakkıyla kazandı."