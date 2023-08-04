Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na seçim tepkisi: Zafer Partisi'ne sığınıp enteresan adımlar attı ama millet de onu yemedi

Muhalefet yandaşı Ersan Şen, seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A'dan Z'ye hatalı olduğunu söyledi.
CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler de sürüyor. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, katıldığı yayında adaylıkta direnen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Ersan Şen: Kılıçdaroğlu A'dan Z'ye hatalı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olması halinde seçimi kazanabileceklerini savunan Şen, şunları söyledi: