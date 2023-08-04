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Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na seçim tepkisi: Zafer Partisi'ne sığınıp enteresan adımlar attı ama millet de onu yemedi

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı televizyon programında, Kılıçdaroğlu' nun A'dan Z'ye hatalı olduğunu söyleyen Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi bileğinin hakkıyla kazandığını söyledi. Şen, "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki kayıptan sonra Zafer Partisi'ne sığınıp enteresan adımlar attı ama millet de onu yemedi ve kabul etmedi. " dedi

10:14 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muhalefet yandaşı Ersan Şen, seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A'dan Z'ye hatalı olduğunu söyledi.

Muhalefet yandaşı Ersan Şen, seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A'dan Z'ye hatalı olduğunu söyledi.

CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler de sürüyor. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, katıldığı yayında adaylıkta direnen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ersan Şen: Kılıçdaroğlu A'dan Z'ye hatalı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olması halinde seçimi kazanabileceklerini savunan Şen, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu A'dan Z'ye hatalı. 14 Mayıs'taki kayıptan sonra Zafer Partisi'ne sığınıp enteresan adımlar attı ama millet de onu yemedi ve kabul etmedi. Kılıçdaroğlu'nun dışında çıkacak belediye başkanlarından hangisi çıkarsa çok daha iyi oy alır hatta seçimi de kazanırdı ama Sayın Cumhurbaşkanı kendisine uygun en iyi rakiple 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta karşılaştı ve seçimi de bileğinin hakkıyla kazandı."


#Ersan Şen
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#seçim
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