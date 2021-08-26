Gündem Tatardan Rum Yönetimine pasaport tepkisi Ahlaksızlık hukuksuzluk
ANKARA

Tatar’dan Rum Yönetimi’ne pasaport tepkisi: Ahlaksızlık hukuksuzluk

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulu’nun bazı KKTC’li siyasiler ile Kapalı Maraş açılım sürecine dahil olan kişilerin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının iptali ve Kıbrıs meselesine ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersin ​Tatar’dan Rum Yönetimi’ne pasaport tepkisi: Ahlaksızlık hukuksuzluk
Ersin Tatar

KKTC’deki birçok siyasetçinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunu kullanmadığının altını çizen Tatar, buna zaten ihtiyaçlarının olmadığını ve bu makamlarda kullanmanın doğru olmadığını dile getirdi.

Tatar, şöyle devam etti: “(Rumlar) Siyasi bir meseleyi bireyselliğe çekiyorlar. Burada bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Bizim üzerimizden benim vatandaşıma yönelik ‘dikkat edin, GKRY’ye karşı bir anlayışla ve politikayla kendinizi çok deşifre ederseniz sizin pasaportunuzu da iptal ederiz veya başvurduğunuzda yenilemeyiz’ şeklinde bir tehdit vardır. Bu da insan haklarına aykırıdır, ahlaksızlıktır, hukuksuzluktur ve her türlü tasvip edilmeyecek bir harekettir. Rum kesimi, büyük bir çelişki içeren ve uluslararası camianın da tasvip etmeyeceği bir harekete girişti. Bu bir kez daha güneydeki Kıbrıs cumhuriyetinin (Rum yönetimi) bir Rum cumhuriyetine, bir Helen cumhuriyetine dönüştüğünün en büyük kanıtıdır. Bu adımla onu kanıtlamışlardır.”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetiminin hakimiyetçi zihniyeti kabul edilemez
DÜNYA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetiminin hakimiyetçi zihniyeti kabul edilemez

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rum'un azınlığı olmayacağız
DÜNYA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rum'un azınlığı olmayacağız
Abone Ol Google News
En çok satan20 ikinci el otomobil

En çok satan
20 ikinci el otomobil

​Fiyatlar 105 bin TL'den başlıyor.
Yatırım içinteşvik edeceğiz

Yatırım için
teşvik edeceğiz

​Birleşik Krallık'tan heyecanlandıran Türkiye açıklaması.
Yunan basını ATAK 2nin gövde gösterisini Yeni Türk tehdidi başlığıyla duyurdu

​"Tahsis ettiği 6,3 milyar dolar Türkiye'nin kota payına karşılık geliyor."

Sağlık Bakanı Koca bir ili böyle uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Programı'nda konuşuyor.

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kaldı.

Hasılatını yüzde 136 artırdı.

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

​Ankara'nın göbeğinde aslanlar kükrüyor mahalleli dinliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.