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Ertuğrul Özkök'ten koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na: Tek hedef CHP binasındaki seçimi kazanmak

Seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmalarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet yandaşı gazetecileri de karşısında buldu. T24 yazarı Ertuğrul Özkök, son yazısında genel başkanlık koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinin artık külliye değil, Sögütözü’ndeki dev bina olduğunu söyleyen Özkök, "Kılıçdaroğlu için artık o yüzde 48 hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye’yi yönetmek hedefinden vazgeçilmiş, önümüzdeki yerel seçimler bile ikinci plana atılmış. Tek hedef Ankara Söğütözü’ndeki devasa CHP binasındaki seçimi kazanmak" dedi.

10:44 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ertuğrul Özkök-Kemal Kılıçdaroğlu

Ertuğrul Özkök-Kemal Kılıçdaroğlu

Mayıs ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

Değişim isteyenlerin çağrıları karşılık bulmadı

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.

"Türkiye’yi yönetmek hedefinden vazgeçilmiş"

Genel başkanlık koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, muhalefet yandaşı gazetecileri de karşısında buldu. T24 yazarı Ertuğrul Özkök, son yazısında Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinin artık külliye değil, Sögütözü’ndeki dev bina olduğunu söyleyen Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Bu stratejinin hedefi de çok açık.
Kılıçdaroğlu için artık o yüzde 48 hiçbir şey ifade etmiyor.
Türkiye’yi yönetmek hedefinden vazgeçilmiş, önümüzdeki yerel seçimler bile ikinci plana atılmış…
Tek hedef Ankara Söğütözü’ndeki devasa CHP binasındaki seçimi kazanmak…"

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve destekçilerine sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesindeki muhtarlık seçimlerini bile kazanamayacağını söyleyen Saymaz, "Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için." dedi. Kılıçdaroğlu destekçilerine de değinen Saymaz, "Bunlardan bazıları seçim öncesinde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyenlerdi. İsim isim biliyorum. Hiç mi etrafınızda konu komşu yok, hiç mi aile bireyiniz yok, sokağa da mı çıkmıyorsunuz? Sorun bir etrafınıza. Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim sandığa gidecek, kim heyecan duyacak?" ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ertuğrul Özkök
#CHP
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