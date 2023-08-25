Ertuğrul Özkök'ten koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na: Tek hedef CHP binasındaki seçimi kazanmak

Ertuğrul Özkök-Kemal Kılıçdaroğlu
Mayıs ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.
Değişim isteyenlerin çağrıları karşılık bulmadı
Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.
"Türkiye’yi yönetmek hedefinden vazgeçilmiş"
Genel başkanlık koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, muhalefet yandaşı gazetecileri de karşısında buldu. T24 yazarı Ertuğrul Özkök, son yazısında Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun hedefinin artık külliye değil, Sögütözü’ndeki dev bina olduğunu söyleyen Özkök, şu ifadeleri kullandı: