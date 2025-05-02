Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı göl turizme kazandırılıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, yürütülen çalışmalarla turizme kazandırılacak. Orta Çağ'da önemli yerleşim yerlerinden biri olan ve Dilmaçoğulları Beyliği ile Eyyubilerin uzun yıllar hüküm sürdüğü Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı gölün turizme kazandırılması için Valilik öncülüğünde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde 2024 yılının Aralık ayında başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Batman'ın kadim bir tarihe, medeniyete ve coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Bu kadim medeniyet içerisinde Kozluk ilçesinin de önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Güngör, "Kozluk yaklaşık 10 bin yıllık tarihe sahip. Bunun içerisinde Hallan Çemi Höyüğü, Malabadi Köprüsü, Mereto Dağı ve Erzen Antik Kenti de bulunuyor" dedi. Erzen Antik Kenti'nin yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Güngör, antik kentteki tarihi ortaya çıkarabilmek için Batman Valisi Ekrem Canalp'in öncülüğünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile bir proje başlattıklarını belirtti.