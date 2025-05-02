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Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı göl turizme kazandırılıyor

Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı göl turizme kazandırılıyor

04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Batman Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde geçen yıl aralıkta başlatılan çalışmalar kapsamında balıkla göl alanı temizlendi, gölün çevresine yürüyüş yolu ve peyzaj alanları yapıldı, oluşturulan mesire alanına çardaklar konuldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, yürütülen çalışmalarla turizme kazandırılacak. Orta Çağ'da önemli yerleşim yerlerinden biri olan ve Dilmaçoğulları Beyliği ile Eyyubilerin uzun yıllar hüküm sürdüğü Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı gölün turizme kazandırılması için Valilik öncülüğünde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde 2024 yılının Aralık ayında başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.


ÇALIŞMALARIN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Bu kapsamda, göl alanı temizlendi, gölün çevresine yürüyüş yolu ve peyzaj alanları yapıldı, 10 dönüm alanda oluşturulan mesire alanına çardaklar konuldu. Doğal kaynak suyuna sahip gölün koruma altına alındığı bölgede, balıkların zarar görmemesi için çalışmalar titizlikle yürütüldü. Garzan Çayı kenarında bulunan balıklı gölde çalışmalarda gelinen aşama yüzde 95'e ulaşırken, çalışmaların bu ay sonunda tamamlanarak gölün turistlerin ziyaretine açılması planlanıyor.


TÜM DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Batman'ın kadim bir tarihe, medeniyete ve coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Bu kadim medeniyet içerisinde Kozluk ilçesinin de önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Güngör, "Kozluk yaklaşık 10 bin yıllık tarihe sahip. Bunun içerisinde Hallan Çemi Höyüğü, Malabadi Köprüsü, Mereto Dağı ve Erzen Antik Kenti de bulunuyor" dedi. Erzen Antik Kenti'nin yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Güngör, antik kentteki tarihi ortaya çıkarabilmek için Batman Valisi Ekrem Canalp'in öncülüğünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile bir proje başlattıklarını belirtti.


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