Batman Belediyesi atık giysileri ülke ekonomisine kazandırılıyor

Batman Belediyesi, kullanılmış giysi ayakkabı kumbarası ile 120 ton tekstil atığı giysiyi ülke ekonomisine geri kazandırdı.
Batman Belediyesi, tekstil ve giysi atıkları kumbarası sayesinde geri dönüşüme kazandırılan tekstil ürün sayısı artıyor.
Kentin farklı noktalarına kurulan 100 giysi kumbarası sayısını 150’ye ulaştıran Batman Belediyesi, kullanılmış giysi, ayakkabı kumbarası ile 120 ton tekstil atığı giysiyi ülke ekonomisine geri kazandırdı.
Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, giysi, ayakkabı, nevresim, havlu, perde, çanta gibi kullanılmayacak durumda olan tüm tekstil ürünlerinin tekrar geri dönüşüme kazandırılması için çöp kutuları yerine giysi kumbaralarına atılmasını sağlıyor.
Yetkililer, 1 kilogram pamuklu tekstil ürününün üretilebilmesi için yaklaşık 10 bin litre su kullanıldığını, Geri Dönüşüm Kumbaraları sayesinde su israfının heba edilmediğine dikkat çekti.
#Batman Belediyesi
#Atık
#Giysi kumbarası