Batman Belediyesi atık giysileri ülke ekonomisine kazandırılıyor

Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, giysi, ayakkabı, nevresim, havlu, perde, çanta gibi kullanılmayacak durumda olan tüm tekstil ürünlerinin tekrar geri dönüşüme kazandırılması için çöp kutuları yerine giysi kumbaralarına atılmasını sağlıyor.