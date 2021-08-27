Gündem Erzincanda ele geçirildi Nükleer sanayide kullanılıyor
ERZİNCAN

Erzincan'da ele geçirildi: Nükleer sanayide kullanılıyor

Erzincan'da jandarma yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri 'Sezyum-137' kimyasal elementini satmak isteyen 3 kişiyi yakaladı. Nükleer sanayinde kullanılan 20 gramlık kimyasal Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Erzincanda ele geçirildi: Nükleer sanayide kullanılıyor - Erzincan haberleri
Ele geçirilen element

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sezyum-137 kimyasal elementini satmak için alıcı arayan 3 kişi hakkında ihbar alan jandarma, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler A.D., Ö.Y. ve N.M.'yi satmaya çalıştıkları elementle birlikte yakaladı. Cam tüp içerisinde 20 gram Sezyum elementi, AFAD tarafından radyasyon ölçümü yapıldıktan sonra gerekli analizlerin yapılması için Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sezyum-137 elementi

Sezyum 137 isimli madde ölümcül etkisiyle bilinen kimyasal bir element olarak nükleer sanayide kullanılıyor.

Sadece 10 miligramlık bir maddesi bir binayı yerle bir etmeye yetecek Sezyum 137, ten temasında ise ölümcül oluyor. Çıplak elle dokunulması halinde saniyeler içerisinde ölüme neden olabilen Sezyum, yan etkileri nedeniyle sıkı denetim altında tutuluyor.

Abone Ol Google News
Afrika değil Düzce

Afrika değil Düzce

Belgesel görüntülerini aratmıyor.
Appleın açığını bulan Türk

Apple'ın açığını bulan Türk

Aydınlı ​Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi.
Mehmetçik yurda döndü

​Milli Savunma Bakanlığı tahliyenin tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki son durumu paylaştı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evine döndü

Evine döndü

​Manchester United, Ronaldo transferini açıkladı.

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

​Bölgelere yönelik doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı.

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.