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Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: Şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin sürdürülen soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.

11:04 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 11:53 - 18/02/2024 Pazar
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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.


Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.


Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.






Kayıp işçiler aranıyor


Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.


Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam etti.


Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılıyor.



#Erzincan
#maden
#toprak kayması
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