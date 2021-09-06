Gündem Erzurumda kaza yapan araç ikiye bölündü 2si ağır 5 yaralı var
ERZURUM

Erzurum'da kaza yapan araç ikiye bölündü: 2'si ağır 5 yaralı var

Erzurum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ortadan ikiye bölündü. Aracın ön kısmı 20 metre sürüklenirken kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Erzurum’da feci kaza... Araç ikiye bölündü: 2si ağır 5 yaralı var
Erzurum'd meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ortadan ikiye bölündü.


Edinilen bilgilere göre, olay, saat 11.00 sıralarında Erzurum, Aşkale otoyolu üzerinde meydana geldi.

Otomobilin kopan ön kısmı 20 metre sürüklendi.
İHA
Otomobilin kopan ön kısmı 20 metre sürüklendi.

Aşkale istikametinden Erzurum istikametine seyreden ve trafik polisi olduğu öğrenilen Ü.Ç. kontrolündeki 48 DM 612 plakalı araç Çiğdemli Mahallesi yol ayrımından otoyola çıkış yapan B.K. yönetimindeki 25 DC 274 plakalı araçla çarpıştı.

İkiye bölünen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İHA
İkiye bölünen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

ARACIN KOPAN ÖN KISMI 20 METRE SAVRULDU

Kaza sonrası 25 DC 274 plakalı araç ortadan ikiye bölünerek yola savruldu. Aracın ön kısmı arka bölümünden ayrılarak otoyolda 20 metre sürüklenerek durabildi. İkiye bölünen araçta D.Ç. ve Z.P. ağır yaralanırken sürücü B.K. ve S.T. hafif yaralandı. 48 DM 612 plakalı araç sürücüsü Ü.Ç. ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

İkiye bölünen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İHA
İkiye bölünen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Bu araçtan sağ çıktılar: Kazada otomobil ikiye bölündü
FOTOĞRAF 4
Title
Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil direğe çarparak parçalara ayrıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Title
Kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
Title
Title
Bu araçtan sağ çıktılar: Kazada otomobil ikiye bölündü
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında Şahin marka otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederek polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Paramparça olan araçtan sağ çıktılar
FOTOĞRAF 9
Title
Yaşanan kaza, Samsun'un Çarşamba içesi Dikbıyık mevkisi Irmak Sırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, Muhammed Taş'ın kullandığı 77 EA 104 plakalı Tofaş marka otomobil ile Fatih İyem yönetimindeki 42 UY 135 plakalı Opel Astra markamodel otomobil çarpıştı.
Title
Kazada refüjdeki aydınlatma direğine de çarpan 77 EA 104 plakalı otomobil paramparça oldu.
Title
Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.
Title
Yaralılar, 112 ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Title
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Title
Title
Paramparça olan araçtan sağ çıktılar
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka bir otomobil parçalara ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Tapulu arazimizdir deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.