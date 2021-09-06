Erzurum'da kaza yapan araç ikiye bölündü: 2'si ağır 5 yaralı var

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 11.00 sıralarında Erzurum, Aşkale otoyolu üzerinde meydana geldi.
Aşkale istikametinden Erzurum istikametine seyreden ve trafik polisi olduğu öğrenilen Ü.Ç. kontrolündeki 48 DM 612 plakalı araç Çiğdemli Mahallesi yol ayrımından otoyola çıkış yapan B.K. yönetimindeki 25 DC 274 plakalı araçla çarpıştı.
ARACIN KOPAN ÖN KISMI 20 METRE SAVRULDU
Kaza sonrası 25 DC 274 plakalı araç ortadan ikiye bölünerek yola savruldu. Aracın ön kısmı arka bölümünden ayrılarak otoyolda 20 metre sürüklenerek durabildi. İkiye bölünen araçta D.Ç. ve Z.P. ağır yaralanırken sürücü B.K. ve S.T. hafif yaralandı. 48 DM 612 plakalı araç sürücüsü Ü.Ç. ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.