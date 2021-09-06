Erzurum'da kaza yapan araç ikiye bölündü: 2'si ağır 5 yaralı var



Edinilen bilgilere göre, olay, saat 11.00 sıralarında Erzurum, Aşkale otoyolu üzerinde meydana geldi.

İHA Otomobilin kopan ön kısmı 20 metre sürüklendi.

Aşkale istikametinden Erzurum istikametine seyreden ve trafik polisi olduğu öğrenilen Ü.Ç. kontrolündeki 48 DM 612 plakalı araç Çiğdemli Mahallesi yol ayrımından otoyola çıkış yapan B.K. yönetimindeki 25 DC 274 plakalı araçla çarpıştı.

İHA İkiye bölünen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

ARACIN KOPAN ÖN KISMI 20 METRE SAVRULDU

Kaza sonrası 25 DC 274 plakalı araç ortadan ikiye bölünerek yola savruldu. Aracın ön kısmı arka bölümünden ayrılarak otoyolda 20 metre sürüklenerek durabildi. İkiye bölünen araçta D.Ç. ve Z.P. ağır yaralanırken sürücü B.K. ve S.T. hafif yaralandı. 48 DM 612 plakalı araç sürücüsü Ü.Ç. ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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İHA İkiye bölünen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

FOTOĞRAF 4 Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil direğe çarparak parçalara ayrıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. Bu araçtan sağ çıktılar: Kazada otomobil ikiye bölündü Bursa'da meydana gelen trafik kazasında Şahin marka otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederek polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.