Erzurum'da oteller kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

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Depreme Malatya'da yakalanan akraba Doğruyol ile Şanlı ailesi
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme Malatya'da yakalanan vatandaşlar kentlerine Kars'tan yardım götüren bir tur şirketiyle Erzurum'a geldi.
Depremzede İzzet Şanlı, daha önce 1999 Gölcük depremini İstanbul'da yaşadığını ve bu sarsıntının o depremden hem daha uzun hem de daha korkutucu olduğunu söyledi.
Binaların çoğunun ikinci depremde yıkıldığını ifade eden Şanlı, şöyle konuştu:
İkinci depremin olacağını düşünemeyen çok sayıda kişinin bu sarsıntıya da evlerinde yakalandıklarını anlatan Şanlı, dışarda her tarafın kar olduğunu ve çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını anlattı.
Rukiye Doğruyol ise ikinci depremden önce hata yapıp eve girdiğini ifade etti. Son depremde dışarı çıktıktan sonra merdivenlerin koptuğunu dile getiren Doğruyol, şu ifadeleri kullandı:
Malatya'da apartmanların büyük çoğunluğunun hasar gördüğünü söyleyen Doğruyol, şu sözleri ekledi:
Adil Doğruyol da depremzedelerin ilk saatlerde ellerinde olan her şeyi birbirleriyle paylaştığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: