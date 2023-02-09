Erzurum'da oteller kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

"Merdivenden atlamak üzereyken kızım içeride kaldı, hafifleyince o da çıktı. Terliksiz, montsuz dışarı çıktı, hiçbir şeyimiz yoktu. Kreşe yerleştik, bunu bulanlar çok azdı. İnsanların çoğu dışarıda ateş yakarak ısınıyordu. 24 saat içinde yardımlar geldi, soğukta kalmadık, çoğu insana her şey ulaştı. Turizm şirketi aracı oldu, otelde yer var ayırt ettirdik dediler. Erzak getirmişlerdi, bir yandan onu dağıttılar bir yandan da bizleri getirdiler. O kadar fedakar insanımız var ve Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten iyi ki bu bayrak altındaymışız. hiç sıkıntı çekmedik, çocuklarımız hiç aç kalmadı. El birliğiyle her şey halloldu."