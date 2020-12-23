Gündem Erzurumlu vatandaş pandemiyi fırsata çevirdi Kahvehanesini manava dönüştürdü
ERZURUM

Erzurumlu vatandaş pandemiyi fırsata çevirdi: Kahvehanesini manava dönüştürdü

Erzurumlu Suat Bozdemir, koronavirüs ile mücadele kapsamında kahvehaneler kapatılınca iş yerini manava çevirdi. Masaları kaldırarak yerine meyve kasaları koyan Bozdemir, "Virüs nedeniyle kahvehaneler kapatılınca ben de para kazanmak için iş yerimi manava dönüştürdüm. Aklıma başka bir alternatif yol gelmedi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bozdemir, pandemi nedeniyle kahvehaneler kapatılınca iş yerini manava çevirdi.
Bozdemir, pandemi nedeniyle kahvehaneler kapatılınca iş yerini manava çevirdi.

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 Kasım'da kahvehaneler geçici olarak kapatıldı. Erzurum'da 35 yıldır kahvehane işleten 4 çocuk babası Suat Bozdemir, çalışabilmek için kahvehanesini manava dönüştürdü.

"Aklıma başka bir alternatif yol gelmedi"

Sandalye ve masaları kaldırdığı iş yerine meyve dolu kasaları koyan Bozdemir, "Yıllardır kahvehane olarak işlettiğim iş yerimi manava çevirdim. Sandalyeleri kaldırarak içeriye meyve ve sebze kasalarını yığdım. Eşime dostuma dört beş tane meyve satabilirsem 'Allah bereket versin' derim. Para kazanmak için aklıma başka bir alternatif yol gelmedi" diye konuştu.

Avcılar’da kahvehane oyun oynayanlar suçüstü yakalandı: 76 bin TL ceza kesildi
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İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge
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İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge
  • Kahvehanenin manav reyonuna çevrildiğini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Şanlıurfalı besiciler dertli: Yılbaşına kısıtlama getirilince hindiler elde kaldı
FOTOĞRAF 14
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Şanlıurfa'da çiftlikte organik olarak yetiştirilen hindilerin toptan ve perakende satışı yapılıyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan ve 120 ile 300 lira arasında fiyata satılan hindiler, yeni yılın yaklaşmasına rağmen satılmıyor.
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Bu yıl büyük emeklerle 5 bin hindi yetiştirdiğini ve ‘yılbaşında satarım’ düşüncesiyle bu işe girdiğini belirten besici Yasin Dil, satış yapamadığını belirterek, Biz hindileri civcivken alıp, bakıyoruz. Bakımı çok zor. Onlar için geniş bir çiftlik oluşturduk tamamen doğal ortamda organik olarak yetişiyorlar.
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Mevsimlere göre aşılarını yaptırıyoruz. Çiftliğimizi de sürekli dezenfekte ediyoruz. Büyük emeklerle beslediğimiz hindilerimizi yılbaşında satmak istiyorduk. Ancak bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Bu nedenle yılbaşına bir umudumuz kalmadı dedi.
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Bu yıl satışların geçen yıla göre düşük olduğunu belirten hindi satıcısı Bedir Yakışı ise, Yılbaşı sofralarını süsleyen hindiler elimizde kaldı. Eski yılbaşı gelenekleri bitti. Büyük emeklerle yetiştirdiğimiz hindilere alıcı çıkmıyor diye konuştu.
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Yakışı, yeni yılda hindi almak isteyenlerin ise hindilerin gagalarının kırmızı, gözlerinin ve tüylerinin parlak, koltuk altlarının ise sarı olmasına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Şanlıurfalı besiciler dertli: Yılbaşına kısıtlama getirilince hindiler elde kaldı
Şanlıurfa'da çiftliklerde organik olarak yetiştirilen hindiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle elde kaldı. Bu yıl büyük emeklerle 5 bin hindi yetiştirdiğini ve 'yılbaşında satarım' düşüncesiyle bu işe girdiğini belirten besici Yasin Dil, satış yapamadığını belirterek, "Büyük emeklerle beslediğimiz hindilerimizi yılbaşında satmak istiyorduk. Ancak bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Bu nedenle yılbaşına bir umudumuz kalmadı" dedi


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