Esad'ın af kararına en çok CHP'li Tanju Özcan sevindi

2011 yılından bugüne kadar Suriye'de yaşanan insanlık dışı muameleler ve savaşın yıkımıyla yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Hayatlarını kurtarmak için ülkelerini terk eden mülteciler ise zor koşullar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Hem Suriyelilere hem Türk vatandaşlarımıza MÜJDE

Esad genel af ilan etti.Savaş ve ölüm tehlikeniz kalmadı.Bu fırsat kaçmaz, herkes evine.Bu sefer hem siz hem biz kazanacağız.

Sığınmacılar ülkelerine dönerse hayat pahalılığı ve işsizlik önemli ölçüde azalacak. #BirlikteBaşaracağız — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 26, 2022

25.1.2022 tarihinden önce Suriye'de dahili ve harici firar suçu işleyenler için çıkarttığı af kararını sosyal medya hesabından müjde olarak paylaştı.

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Esad'in kararına göre af, Suriye'de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

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