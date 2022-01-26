Gündem Esadın af kararına en çok CHPli Tanju Özcan sevindi
POLİTİKA BOLU

Esad'ın af kararına en çok CHP'li Tanju Özcan sevindi

Yabancı düşmanlığıyla gündemden düşmek istemeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Esad'ın ülke genelinde çıkardığı af kararını sosyal medya hesabından 'müjde' olarak paylaştı. Özcan, 'sığınmacılar ülkelerine dönerse hayat pahalılığı ve işsizlik önemli ölçüde azalacak' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Esadın af kararına en çok CHPli Tanju Özcan sevindi
Esad'ın af kararına en çok CHP'li Tanju Özcan sevindi

2011 yılından bugüne kadar Suriye'de yaşanan insanlık dışı muameleler ve savaşın yıkımıyla yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Hayatlarını kurtarmak için ülkelerini terk eden mülteciler ise zor koşullar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

25.1.2022 tarihinden önce Suriye'de dahili ve harici firar suçu işleyenler için çıkarttığı af kararını sosyal medya hesabından müjde olarak paylaştı.

Esad'in kararına göre af, Suriye'de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

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