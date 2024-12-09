Sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı için hüküm giyen Twitch yayıncısı sözde gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Türkiye'den ayrılacağını duyurdu.

Esed rejiminin düşmesi sonrası kaçan ilk isim

Terör devleti İsrail lehine yaptığı haberlerle bilinen Haskoloğlu'nun Esed rejiminin düşmesi sonrası 'ayrılık' kararı alması dikkat çekti.

Haskoloğlu, 'kendisine destek verilmediği' ve 'aldığı tehditler' nedeniyle Türkiye'den ayrılma kararı aldığını belirtti.

Etki ajanlığına Türkiye dışında devam edecek Haskoloğlu, "Bundan sonra yaptığım işe Türkiye'den devam etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sözcülüğüne soyunmuştu

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu en az 500 Filistinli şehit olmuştu.

Tüm dünyanın ayaklandığı skandal saldırı sırasında Haskoloğlu, adeta İsrail'in sözcülüğüne soyunmuştu.

İsrail ordusunun açıklamasını son dakika olarak geçen Haskoloğlu yine kendi hesabı olan The Spot isimli sosyal medya hesabını alıntılayıp, "İsrail Ordusu: Gazze'deki hastanedeki saldırıyı biz yapmadık. Hamas'ın yanlış fırlattığı roket vurdu" paylaşımını yapmıştı.

Haskoloğlu Hamas'ı hedef alan benzer paylaşımları sık sık yaparak İsrail'i aklamaya çalışmasıyla da biliniyor.





Erdoğan ve Fidan'ın kimliklerini paylaştı

Kendisine bir hacker grubunun ulaştığını ve e-devlet verilerinin çalındığını iddia eden İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğunu öne sürdüğü kimlikler paylaştı.

Haskoloğlu, hacker grubunu test etmek adına kişisel bilgilerini de istediğini iddia ederek "Bana ait gönderdikleri her veri doğruydu" demişti.

Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen sözde gazeteci etki ajanı Haskoloğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan tutuklanmıştı.

MİT üzerinden operasyon

' Gazeteci Nedim Şener, İbrahim Haskoloğlu tarafından kendisine iletilen ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) hedef alan mesajları ifşa etmişti. Besleme Haskoloğlu'nun "MİT personelleri ve MİT basın ekibinin çok ciddi bir konuyu basına bilgi sızdırması" konusundaki mesajlarının ekran görüntülerini paylaşan Şener, "Nasıl bir oyun oynuyor, arkasında ne var, kim var anlamadım; MİT personelini hedef almış, beni de oyununa dahil edecekti galiba." demişti.

Trabzonlulara çirkin saldırı

Haskoloğlu, yaptığı bir yayın sırasında kendisini eleştiren Trabzonlu bir vatandaşa, 'Çernobil artıkları' yanıtını vermişti.

'Polis açığa alındı' provokasyonu

Haskoloğlu, Bayrampaşa'da otobüs durağında bulunan kişileri bıçakla tehdit eden kişiye müdahale eden polis memurunun açığa alındığı yalanını ortaya atmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Haskoloğlu'nu alıntılayarak, haberin doğru olmadığını ve polis memurunun başarı belgesiyle ödüllendirildiğini açıklamıştı.

Mağduriyet kılıfını sık sık kullanıyor

Haskoloğlu bir süre önce İspanya'ya gittiğini açıklamış ve "Türkiye'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek." mesajını paylaşmıştı.







