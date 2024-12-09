Gazze'deki soykırım saldırılarında İsrail'in sözcülüğüne soyunan, son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) hedef alan mesajları gazetecilere aktarmaya çalışan besleme İbrahim Haskoloğlu, 'aldığı tehditler nedeniyle' ülkeden ayrılacağını açıkladı. Haskoloğlu'nun Esed rejiminin düşmesi sonrası 'ayrılık' kararı alması dikkat çekti. Etki ajanlığına ülke dışından devam edecek Haskoloğlu, "Bundan sonra yaptığım işe Türkiye'den devam etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı için hüküm giyen Twitch yayıncısı sözde gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Türkiye'den ayrılacağını duyurdu.
Esed rejiminin düşmesi sonrası kaçan ilk isim
Haskoloğlu, 'kendisine destek verilmediği' ve 'aldığı tehditler' nedeniyle Türkiye'den ayrılma kararı aldığını belirtti.
İsrail'in sözcülüğüne soyunmuştu
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu en az 500 Filistinli şehit olmuştu.
Haskoloğlu Hamas'ı hedef alan benzer paylaşımları sık sık yaparak İsrail'i aklamaya çalışmasıyla da biliniyor.
Erdoğan ve Fidan'ın kimliklerini paylaştı
Kendisine bir hacker grubunun ulaştığını ve e-devlet verilerinin çalındığını iddia eden İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğunu öne sürdüğü kimlikler paylaştı.
Haskoloğlu, hacker grubunu test etmek adına kişisel bilgilerini de istediğini iddia ederek "Bana ait gönderdikleri her veri doğruydu" demişti.
MİT üzerinden operasyon
Trabzonlulara çirkin saldırı
Haskoloğlu, yaptığı bir yayın sırasında kendisini eleştiren Trabzonlu bir vatandaşa, 'Çernobil artıkları' yanıtını vermişti.
'Polis açığa alındı' provokasyonu
Haskoloğlu, Bayrampaşa'da otobüs durağında bulunan kişileri bıçakla tehdit eden kişiye müdahale eden polis memurunun açığa alındığı yalanını ortaya atmıştı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Haskoloğlu'nu alıntılayarak, haberin doğru olmadığını ve polis memurunun başarı belgesiyle ödüllendirildiğini açıklamıştı.
Mağduriyet kılıfını sık sık kullanıyor
Haskoloğlu bir süre önce İspanya'ya gittiğini açıklamış ve "Türkiye'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek." mesajını paylaşmıştı.