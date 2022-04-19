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Gündem İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
İSTANBUL

İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen İbrahim Haskoloğlu, Üsküdar'daki evinden polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
İbrahim Haskoloğlu

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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