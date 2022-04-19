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Gündem İbrahim Haskoloğlu tutuklandı
İSTANBUL

İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği öne sürülen ve Üsküdar'daki evinde gözaltına alınan İbrahim Haskoloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklandı.

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Haber Merkezi Diğer
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​İbrahim Haskoloğlu

İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını paylaşmıştı.

Gazeteci Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında şikayetçi olduğu Haskoloğlu, Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Haskoloğlu, ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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