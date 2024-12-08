Esed rejimi yıkılınca Özgür Özel ağız değiştirdi: Geçiş hükümeti kurulması elzemdir

X hesabından paylaşımda bulunan Özel, CHP'nin Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yana olduğunu ifade ederek, "

Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz.