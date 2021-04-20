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Gündem Esenlerde bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
İSTANBUL

Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Esenler'de akşam saatlerinde bir kadın, Mahmutbey Yolu üzerinde bulunan yeşillik alanda boğazından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçtı. Kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım isteyen kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Esenlerde bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Esenler'de boğazı kesilen kadın, çevredekilerden yardım istese de hastanede hayatını kaybetti.

Olay Esenler, Mahmutbey Yolu Sultangazi istikametinde akşam saat 20.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ismi öğrenilemeyen bir kadını yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla ağır yaralanan kadın kendi imkanlarıyla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptığı görüldü.
DHA
Polis ekipleri hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptığı görüldü.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptığı görüldü.

Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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