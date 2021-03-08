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YEREL GÜNDEM

Esenler'de ev hanımları kooperatif ile dünyaya açılıyor

İstanbul Esenler Belediyesi'nin 2019 yılında hayata geçirdiği Nar Projesi kapsamında e-ticaret mağazası olan 50 kadın bir araya gelerek, Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ni kurdu. Proje ile Esenlerli kadınlar dünyaya açılacak ve üretimlerini dijital olarak satabilecekleri mecraları kullanabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Esenler'de ev hanımları kooperatif ile dünyaya açılıyor.
​Esenler'de ev hanımları kooperatif ile dünyaya açılıyor.

Esenlerli ev hanımları, Nar Projesi ile www.nar.ist sitesinde dijital mağazalarında el emeklerini ekonomik olarak değerlendirmelerinin yanı sıra, bu mecrada çıtayı yukarı taşıyor. E-ticaret mağazası olan 50 kadın bir araya gelerek, Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ni kurdu.

Kadınlara yönelik çeşitli eğitim ve üretim faaliyetleri gerçekleştirecek

7 girişimci kadının yönetim kurulunu oluşturduğu kooperatif, Şubat 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak faaliyetine başladı. Kooperatif, Ticaret Bakanlığı’nın bu yıl açıkladığı hibe programı olan Koop-Des ve ISTKA’ya proje başvurusu yaptı. Hibe almaya hak kazanan kooperatif, ilçedeki kadınlara çeşitli eğitim ve üretim faaliyetleri gerçekleştirecek. Esenler Belediyesi’nin desteği ile kurulan kooperatif mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra, üretime yönelik atölyeler ve girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapacak.

Kadınlar dünyaya satış yapacak

İlçedeki ev hanımlarına da kooperatifçilik ve girişimcilik anlamında örneklik teşkil eden proje ile Esenlerli kadınlar dünyaya açılacak ve üretimlerini dijital olarak satabilecekleri mecraları kullanabilecek. Aynı zamanda ilçede oluşturulacak sergi alanları ile doğrudan satış imkanı da sunulacak. Nar Kadın Kooperatifi, yurtdışındaki, özellikle Almanya ve Japonya’nın kooperatifçilik uygulamalarından ve tecrübelerinden de faydalanarak, ülkemizdeki kadın kooperatiflerine de örnek bir çalışma sistemi geliştirilecek.

  • İlçe genelinde yapılacak kooperatifçilik ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik eğitim ve çeşitli uygulamalar hayata geçirilecek.

Kadınların alacakları eğitimler şöyle:

Uygulamalı Mesleki ve Teknik Eğitimler

El Sanatları ve Beceri Geliştirme Eğitimi

Gıda Üretimi ve Gıda Teknoloji Eğitimi

İpek Kozası Eğitimi

Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi

Süt ve Süt Ürünleri Eğitimi

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