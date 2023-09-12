Esenler'de korkunç cinayet: Bir kiracı-ev sahibi tartışması daha kanlı bitti

Esenler'de ev sahibi kiracı tartışmasında cinayet.
Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.'den çıkmasını istedi.
İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek'i bıçakladı.
Olay yerinde başında bekledi
Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin D. isimli kişi de olay yerinde bekledi.
Hastanede hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kiracı gözaltına alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.