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Esenler'de korkunç cinayet: Bir kiracı-ev sahibi tartışması daha kanlı bitti

Esenler'de iddiaya göre Selahattin D. kira artışı yaptığı gerekçesiyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi.

16:22 . 12/09/2023 Salı
DHA
Esenler'de ev sahibi kiracı tartışmasında cinayet.

Esenler'de ev sahibi kiracı tartışmasında cinayet.

Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.'den çıkmasını istedi.

İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek'i bıçakladı.

Olay yerinde başında bekledi

Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin D. isimli kişi de olay yerinde bekledi.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kiracı gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.


Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi
Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi

Esenler'de evden taşınan kiracı ile ev sahibi arasında iddiaya göre kirlenen merdivenler nedeniyle kavga çıktı. Kavgada iki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan ev sahibi ile kiracı aile arasındaki kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibinin uzun süredir evden çıkmasını istedikleri kiracı aile, kendilerine başka bir ev bulduktan sonra taşınmaya karar verdi. Eşyaların taşınması sırasında bina merdivenlerinin kirlenmesi nedeniyle ev sahibi ile kiracı arasında gerginlik yaşandı. Merdivenlerin temizlenmesi konusunda ev sahibi, kiracıya uyarıda bulundu. Taşınmanın bitmesinin ardından temizlik yapacaklarını ifade eden kiracı ile ev sahibi arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma sırasında küfür edilmesi nedeniyle taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezinde ifade veren taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kiracı ve ev sahiplerinin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


#Esenler
#Kiracı
#Ev sahibi
#Cinayet
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