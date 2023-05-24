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Esenler'de oto tamircide patlama: Yaralılar var

Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde patlama meydana geldi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle olduğu öne sürülürken yaralılar olduğu belirtiliyor.

18:29 . 24/05/2023 Çarşamba
DHA
Esenler'de oto tamircide patlama meydana geldi.

Esenler'de oto tamircide patlama meydana geldi.

Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemeler göre 4 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama saat 16.30 sıralarında Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken iş yerinde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.




#Esenler
#Patlama
#Oto tamirci
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