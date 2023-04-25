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Dünya

Pakistan'da karakolda patlama: 12 ölü 60 yaralı

Pakistan'ın Svat bölgesinde bir karakolda meydana gelen patlamada en az 12 polisin öldüğü, 60'ın üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, olayda yaralananların bir kısmının durumun ağır olduğunu ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

07:58 . 25/04/2023 الثلاثاء
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Pakistan basının polis ve sağlık yetkililiklerine dayandırdığı haberlere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) binasındaki patlamaların mühimmat deposunda meydana geldiği kaydedildi.


Yerel kaynaklara konuşan polis yetkilileri, patlamanın şiddetiyle polis karakolunun tamamen yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre en az 12 polisin hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını aktardı.


Yerel saatle akşam 8.20 sıralarında meydana gelen patlamanın ilk etapta "intihar saldırısı" olarak açıklanırken, AA'ya konuşan CTD Şefi Şevket Abbas, "Yaptığımız ilk tahkikata göre, bunun bir intihar veya bombalı saldırısı olmadığını tespit ettik." ifadesini kullandı.

Abbas, olayın mühimmat deposunda yaşanan patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.


AA'ya konuşan CTD yetkililerinden Halit Sohail ise patlamaların binanın iç kısmında yaşandığı için intihar saldırısının uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.

Sohail, "Şimdilik, bir intihar saldırıcısının, patlamanın yaşandığı bölgeye ulaşıp kendini patlattığı ihtimaline yönelik elimizde bir delil bulunmuyor." ifadesini kullandı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Sohail, patlamanın yaşandığı binanın tamamen yerle bir olduğunu, civardaki bazı binaların ise hasar gördüğünü sözlerine ekledi.


Yetkililer, olayda yaralananların bir kısmının durumun ağır olduğunu ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

Patlamanın meydana gelmesinin ardından yerel basın, bazı polis kaynaklarına dayanarak olayın intihar saldırısı olduğunu açıklamıştı.


Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif olaya ilişkin yaptığı kınamada, "Ulusumuz, şehit olan polis memurlarımız için yasta." ifadesini kullanarak, "terörizmin kökünü kazma" sözü vermişti.




#pakistan
#PATLAMA
#Polis karakolu
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