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Esenyurt ve Bağcılar'da 'dar alan uygulaması': İki kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası emniyet güçleri teyakkuza geçti. Saldırının ardından her gün huzur ve asayiş uygulamalarının yapıldığı ilçede yine ekipler kuş uçurtmadı. Yunus polisleri tarafından Esenyurt ve Bağcılar'da yapılan 'dar alan uygulaması'nda uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

22:29 . 1/08/2023 Tuesday
DHA
Esenyurt ve Bağcılar'da yapılan asayiş uygulamasında iki kişi gözaltına alındı.

Esenyurt ve Bağcılar'da yapılan asayiş uygulamasında iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri tarafından Esenyurt ve Bağcılar'da, 'dar alan uygulaması' yapıldı. İki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri tarafından Esenyurt Bağlarçesme, Balıkyolu, Pınar ve Çınar mahalleleri ile Bağcılar Fatih, Yüzyıl, İnönü ve Demirkapı mahallelerinde asayiş ve dar alan uygulaması yapıldı.

Saat 19.00'da Esenyurt'ta başlayan uygulama, 22.30'a kadar sürdü. Araçları durdurulup, sürücü ve yolcuların üzeri aranırken, ehliyet ruhsatları da kontrol edildi. Esenyurt'ta yapılan uygulamada, üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



#Esenyurt
#Bağcılar
#Asayiş
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