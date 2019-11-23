Gündem Esenyurtta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza
İSTANBUL

Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza

Esenyurt’ta 11 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Haber Merkezi İHA
​Kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil birbirine girdi.
​Kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil birbirine girdi.

Kaza, saat 03.30’da Esenyurt İlçesi Turgut Özal Mahallesi E-5 Kara yolu Haramidere mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

  • Kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücülerinin kontrollerini kaybederek birbirine çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Aynı yerde kazaların olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zeminin kaygan olması sebebiyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan sağladı.

Zincirleme kaza sonrasında yol 30 dakika boyunca kapalı kaldı.
Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.

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