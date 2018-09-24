Gündem Esenyurtta 3 katlı fabrikada yangın
İSTANBUL

Esenyurt'ta 3 katlı fabrikada yangın - Son dakika haberleri

Esenyurt'ta 3 katlı fabrikada yangın

Esenyurt'ta klima üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi AA
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Esenyurt'ta klima üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ve klima üretimi yapıldığı belirtilen 3 katlı fabrikada, yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine, olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üst katlarında çeşitli kimyasal maddeler bulunduğu bildirilen fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri köpük ve söndürme solüsyonları ile müdahalede bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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