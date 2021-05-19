Esenyurt’ta asker uğurlayan magandalar sokağa çıkma yasağını delip tünel kapattı.

Dünya

BMGK’da İsrail’in Filistin’e saldırısına ilişkin 4’üncü kez sonuç çıkmadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin 4’üncü kez yapılan acil toplantıda da bir sonuca varılamadığı duyurdu. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’ın, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pozisyonunu, Güvenlik Konseyi’nden gelen ortak bir açıklamaya karşı savundu ve bunun sahadaki gerilimi azaltmaya yardımcı olmayacağı konusunda ısrar etti. Thomas-Greenfield toplantıda yaptığı açıklamada, "Sessiz kalmadık ve sizde öyle" ifadelerini kullandı.