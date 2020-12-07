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Gündem Esenyurtta Cenazemiz vardı dediler Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar
İSTANBUL

Esenyurt'ta 'Cenazemiz vardı' dediler: Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde hafta sonu kısıtlaması varken oyun oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan ve "cenazemiz vardı" diyerek cezadan kurtulmak isteyen 11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İki daire halindeki kahvehane mühürlenerek kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.
İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi.

  • Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü. İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.

"cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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