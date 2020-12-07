Esenyurt'ta 'Cenazemiz vardı' dediler: Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

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Evlat nöbetindeki baba: Bana rahat vermediler

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 aile, 463'üncü günde de HDP binası önündeki oturma eylemlerini sürdürürken, Emine- Şeyhmus Kaya çifti, 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru oğulları Vedat Kaya için koronavirüs nedeniyle Mardin'deki evlerinde eyleme devam ediyor. Şeyhmus Kaya, bir gün çocuklarına kavuşacakları ümidiyle yaşadıklarını belirterek, "Derik'te yaşıyordum. Beni suyumdan, toprağımdan, evimden, bağımdan, bahçemden ettiler. Orada bana rahat vermediler. Mardin merkeze geldim" dedi.