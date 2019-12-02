Esenyurt'ta iki kadın yolcuya saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı

Esenyurt'ta 2 kadın yolcuya saldırdığı iddia edilen minibüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'nden Piri Reis Mahallesi istikametine seyreden Ünal E.'nin kullandığı minibüse binen Kübra K. ile Mine M. yolculuk sırasında Ünal E.'nin minibüsü hızlı kullanmasından tedirgin oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan 2 yolcuyu ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yakalanan Ünal E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Şoför Ünal E.'ye, trafik birimlerince son bir hafta içinde defalarca ayakta yolcu taşımaktan ve tehlikeli araç kullanmaktan dolayı ceza kesildiği öğrenildi.