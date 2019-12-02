Gündem Esenyurtta iki kadın yolcuya saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı
İSTANBUL

Esenyurt'ta iki kadın yolcuya saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücüye, geçen hafta tehlikeli araç kullanmaktan ceza kesildiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Minibüs şoförünün iki kız kardeşe saldırı anı kameralar tarafından görüntülendi.
Minibüs şoförünün iki kız kardeşe saldırı anı kameralar tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta 2 kadın yolcuya saldırdığı iddia edilen minibüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'nden Piri Reis Mahallesi istikametine seyreden Ünal E.'nin kullandığı minibüse binen Kübra K. ile Mine M. yolculuk sırasında Ünal E.'nin minibüsü hızlı kullanmasından tedirgin oldu.

Minibüsünden inen genç kızları sokak ortasında darp etti
OYNAT 01:12
Minibüsünden inen genç kızları sokak ortasında darp etti
Esenyurt'ta bir minibüsçü hızlı gittiğini iddia ederek aracından inen genç kızları yaşanan tartışma sonrasında sokak ortasında darp etti. Gözyaşlarına boğulan genç kızlar yaşadıkları dehşet karşısına şaşkına dönerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uyarıları dikkate almayan, minibüsteki diğer yolculara da zorluk yaşatan Ünal E., minibüsten indikten sonra kaldırımda yürüyen 2 kadına saldırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan 2 yolcuyu ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yakalanan Ünal E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Şoför Ünal E.'ye, trafik birimlerince son bir hafta içinde defalarca ayakta yolcu taşımaktan ve tehlikeli araç kullanmaktan dolayı ceza kesildiği öğrenildi.
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