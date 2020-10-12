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Gündem Esenyurtta kan donduran olay Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
3. SAYFA İSTANBUL

Esenyurt'ta kan donduran olay: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt'ta bir kişi yaşadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin dört yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'ta tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu.
Esenyurt'ta tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu.

Olay, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yaşadıkları dairede henüz bilinmeyen bir sebeple karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

DHA
Esenyurt'ta bir kişi yaşadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDA

  • Tartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Polis, şüpheli kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Ailenin 4 yaşlarındaki çoğunu polis tarafından koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

DHA
Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin dört yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan bir kişi, bağrışma seslerini duyduklarını müdahale etmek için daireye gittiklerinde ise kapıyı açan kimsenin olmadığını söyledi. Daha sonra adamın karısını öldürdüğünü öğrendiklerini ve polise bildirdiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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