Gündem Esenyurtta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar Salgından haberim yok
İSTANBUL

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar: Salgından haberim yok

Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar: Salgından haberim yok

Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı. Polis, kahvehanedeki vatandaşları uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından uyarılıyor.
Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından uyarılıyor.

Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı.

DHA
Kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar.n

Polis ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Bir kahvehaneye giren polis çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.

Polis, buradakileri uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.

DHA
Polis, kahvehanedeki vatandaşları uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.

Genelgeye uyarak işletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi Emrah Örtülü ise, "Dünyayı etkileyen bu virüs vakası bizleri de etkilemiş durumda. Biz önceden önlemimiz aldık ancak devletimizin verdiği karar doğrultusunda bizde işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz. Burada 40'a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz" diye konuştu.

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