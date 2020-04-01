Gündem Esenyurtta kıraathane mühürlendi, içerideki kişilere de para cezası uygulandı
İSTANBUL

Esenyurt'ta kıraathane mühürlendi, içerideki kişilere de para cezası uygulandı

İstanbul Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ve ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathanede mühürlenirken, içerideki 26 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
Ekipler tarafından yakalananlara para ceza kesildi.
Ekipler tarafından yakalananlara para ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ilçesinin İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanenin faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kıraathaneyi denetleyen ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve faaliyette bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ersunal Ç, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Kıraathanede bulunan 26 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olan iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı: Baskın sırasında bazıları depoya saklandı
FOTOĞRAF 5
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Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
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Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane de 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Öte yandan işyerini çalıştıran Ersunal Ç.'ye ise TCK'nın 195.maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
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Baskın sırasında bazı kişiler ise polisi fark edince, pencereden kaçmak istedi. O anlar ise polisler tarafından görüntülendi.
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Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı: Baskın sırasında bazıları depoya saklandı
İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye baskın yapan polis içeride 26 kişiyi yakaladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı.


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