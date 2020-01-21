Gündem Esenyurtta polis ekiplerinden baskın 7 ton metin alkol ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinden baskın: 7 ton metin alkol ele geçirildi

Esenyurt'ta polis ekiplerinden baskın: 7 ton metin alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçıklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta bir depoya düzenlendikleri baskında yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri bir depoya baskın düzenledi.
Polis ekipleri bir depoya baskın düzenledi.

Esenyurt’ta 'Metil Alkol' depo ve tesisi ihbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçıklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.

Ekipler depoda bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Sanayi Mahallesi’nde bulunan depoya düzenlenen baskında 5 ton metil alkol ve damıtma makinesi ele geçirdi. Ekipler depoda bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Operasyon sırasında depoya yanaşan bir kamyoneti gören ekipleri, aracı durdurdu. Yapılan aramada 2 ton metil alkol ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.

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Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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