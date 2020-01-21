Esenyurt'ta polis ekiplerinden baskın: 7 ton metin alkol ele geçirildi

Esenyurt’ta 'Metil Alkol' depo ve tesisi ihbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçıklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.

Ekipler depoda bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Sanayi Mahallesi’nde bulunan depoya düzenlenen baskında 5 ton metil alkol ve damıtma makinesi ele geçirdi. Ekipler depoda bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Operasyon sırasında depoya yanaşan bir kamyoneti gören ekipleri, aracı durdurdu. Yapılan aramada 2 ton metil alkol ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.

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Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.