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Gündem Esenyurtta şok geçirten görüntü 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı
İSTANBUL

Esenyurt’ta şok geçirten görüntü: 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

Esenyurt’ta şok geçirten görüntü: 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik Esenyurt’ta minibüslerden birisinde 14 yerine 42 yolcu çıktı. Sürücülere binlerce lira para cezası yazıldı. Dün Esenyurt’ta uygulama yapan ekiplerin durdurdukları minibüsten birisinde 12 yerine 24 yolcu diğerinde ise 19 yolcu çıktı.

Haber Merkezi İHA
Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.
Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallarına aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Dün Esenyurt’ta uygulama yapan ekiplerin durdurdukları minibüsten birisinde 12 yerine 24 yolcu diğerinde ise 19 yolcu çıktı.

Esenyurt'ta 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı
OYNAT 00:00
Esenyurt'ta 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı
Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik Esenyurt'ta minibüslerden birisinde 14 yerine 42 yolcu çıktı. Sürücülere binlerce lira para cezası yazıldı.


Bugüne kadar durdurulan en yoğun yolcu sayısı

Uygulamalarına devam eden ekipler şaşkınlık oluşturan bir görüntü kameralara yansıdı. Bir minibüsün içerisinden oturan 14 yolcu taşıması gerekirken toplam 42 yolcu çıktı. Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı

İHA
Bir minibüsün içerisinden oturan 14 yolcu taşıması gerekirken toplam 42 yolcu çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
  • Sürücülere hem il Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL hem de fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi
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