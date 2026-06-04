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Esenyurt’ta su pompası fabrikasında yangın

Esenyurt’ta su pompası fabrikasında yangın

17:454/06/2026, Perşembe
IHA
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Esenyurt’ta su pompası imalatı yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Metrelerce yükseğe çıkarak etrafa yayılan dumanlar çevrede paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay, 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi’nde su imalatı yapılan bir fabrikada yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, metrelerce yükseğe çıkarak etrafa yayılan duman çevrede paniğe neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edilirken, fabrika içinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle alanda geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Aynı fabrikada geçtiğimiz yıl yine benzer bir yangın çıktığı öğrenildi.



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