Gündem Esenyurtta taksici fazla para istedi Demir sopa ile tehdit etti
İSTANBUL

Esenyurt’ta taksici fazla para istedi: Demir sopa ile tehdit etti

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıs ile taksi şoförü arasında çıkan ücret tartışmasında, minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene ikinci taksici tarafından demir sopa ile minibüsten indirildi.

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Haber Merkezi İHA
Esenyurt’ta taksici fazla para istedi: Demir sopa ile tehdit etti
Tartışma minibüsün kapısında da devam etti. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü.

Esenyurt’taki olay, dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile ticari taksi sürücüsü arasında 'Ücreti eksik verdin' tartışması çıktı. Şahıs, araçtan tartışma sonrasında indi. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine ikinci bir taksi şoförü geldi.

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Siyahi vatandaşla taksici arasında arbede: Demir sopa ile minibüsten indirdiler
Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs ile taksi şoförü arasında çıkan ücret tartışmasında, minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene ikinci taksici tarafından demir sopa ile minibüsten indirildi.

Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten inen adam, taksimetre ücretini vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.

Minibüse binerek uzaklaşmaya çalıştı

Yabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüsün kapısında da devam etti. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü.

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