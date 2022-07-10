Esenyurt'u sel vurdu: Bakan Soylu'dan nakdi yardım açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, basın mensuplarının soruları üzerine "Bu gece sabaha kadar birkaç kez yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Biz de hem vali yardımcılarımız, AFAD Başkanımız, kaymakamımız ve il afet müdürümüz burada bir çalışma ortaya koydular. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte de bir değerlendirme yaptık. Onlar da su basan yerlerle alakalı boşaltmaları yapıyorlar. Yani bundan sonra nasıl bir adım atılması gerekir ve hızlı ve çabuk süratli adımlar ne şekilde olması gerekli vatandaşlarımızı dinledik. Hem meselenin hikayesini de hep beraber değerlendirme fırsatına sahip olduk. Bir daha burada su basmamasını teminen neler yapılabilir bu konuda bir karşılıklı çalışma da yapılacak ve yapılanlar var, yapılanları değerlendirdik. Ayrıca evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamd olsun bir can kaybımız yok önemli olan o. Bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı. Burada yapılması gereken işler var, onu da büyükşehir belediyesi ile değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda yapılıp sona erecek. Geçmiş olsun arkadaşları hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler ve vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyette, en azından maddi mağduriyet , tabii mübarek bayram günü karşı karşıya kaldığı diğer mağduriyeti maalesef çözemeyiz ama maddi mağduriyeti çözebilmek için gerekli yardımlar destekler ortaya konulacak, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 6 Kurtuluş Mahallesi Halk Çarşısı Sokak'ta bulunan bir apartmanın garaj kısmı bugün yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu suyla doldu. Apartman sakinleri tarafından fark edilen su birikintisi için AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yerden yaklaşık 30 santimetre kadar yükseğe çıkan su birikintisi, ekiplerin çabaları sonucu pompayla kanalizasyona tahliye edildi. Uzun süren müdahalenin ardından apartman garajından yaklaşık 50 ton suyun tahliye edildiği öğrenildi. Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi Eskişehir'de gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte bir apartmanın garajında biriken yaklaşık 50 ton su, ekipler tarafından tahliye edildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 43 Yurtta birçok ilde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.<br><br> Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.<br><br> ESKİŞEHİR<br>Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevre yolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı’nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollar göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.<br><br> Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.<br><br> BİLECİK<br>Bilecik'te de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı. SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ<br>Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı. Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi.<br><br> Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.<br><br>Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. BURSA<br>Bursa'da da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yeniceköy Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesi'nde ise çöp konteynerleri suya kapıldı.<br><br> Cerrah Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.<br><br> ANKARA<br>Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde sel meydana geldi. <br><br>Ankara'da Nallıhan, Güdül ve çevre ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli sağanak, köy yollarında sel sularının oluşmasına neden olurken, kuvvetli rüzgar ise günlük yaşamı olumsuz etkiledi. VALİLİKTEN UYARI<br>Ankara Valiliği'nden yapılan sağanak yağış uyarısında, vatandaşların dikkatli olması belirtilerek, \"10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi. SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ<br>Ankara'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur, Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi. Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.<br><br> KARABÜK<br>Akşam aralıklarla başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak il merkezi ve Yenice ilçesinde etkisini gösterdi. Meteorolojinin sarı kategoride uyardığı kentlerden biri olan Karabük’te geçtiğimiz Haziran ayının son haftasında sel felaketi yaşayan Yenice ilçesinde aynı korkuyu yeniden yaşadı.<br><br> Karabük merkezde yarım saatte metrekareye 28 kilogram, Yenice ilçesine ise 50 kilogram yağış düştü.<br><br>Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, Şirinevler Mahallesi'nde bir ev sular altında kaldı. <br>Yağış nedeniyle Ankara ve Zonguldak caddeleri ile Yenice ilçe merkezinde yer yer trafik yoğunluğu oluştu.<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük ve bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu. YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?<br>Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise \"Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi Türkiye'nin birçok ilinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, yaşamını yitirdi.

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