Eserlerimizle konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz, eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetiz” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen Devlet Su İşleri (DSİ) 369 Tesis Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, açılış programıyla tek seferde toplam yatırım bedeli 53 milyar lirayı bulan projeleri resmen hizmete aldıklarını söyledi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı ile Mersin Pamukluk Barajı, Antalya Kapıçay Barajı ve Kocaeli İhsaniye Barajı’nın açılışını yaptı.

369 TESİS AÇILDI

Açılışı yapılan eserler içinde özellikle üç tanesinin ön plana çıktığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temelden yüksekliği 135 metre olan Mersin Pamukluk Barajı’yla toplam 282 milyon metreküp su toplanacak. Üreteceği senelik 174 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerjiyle ekonomiye 1 milyar 920 milyon lira katkı yapıyor.”

EKONOMİYE KATKI VERECEK

“Bir diğer önemli projemiz 541 milyon lira yatırım tutarına ve 5 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Antalya Kapıçay Barajı’dır. Bu tesisin ekonomiye katkısı 350 milyon lirayı buluyor. Toplam 457 milyon liralık yatırım rakamıyla hayata geçirdiğimiz Kocaeli İhsaniye Barajımız da ilçemize yıllık 16 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz.”

Erdoğan, projelerle toplam 1,1 milyar metreküp su toplanacağını, 66 milyon metreküp sağlıklı içme suyu ve kullanma suyu temin edileceğini dile getirdi. Ülke genelinde 620 bin dekar araziyi suyla buluşturacaklarını, Türkiye’nin 66 ilindeki 113 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacaklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı yapacak 369 tesisimizin her birinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

81 İLDE AYAK İZİMİZ VAR

“Her zaman söylüyorum. Biz meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz, seçim döneminde esip gürleyip sonra sesi soluğu çıkmayanlardan da değiliz. Bilakis biz, eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetiz. Biz, Türkiye’nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamında ayak izi olan bir iktidarız.”

ÜLKEMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK

“İşte burada olduğu gibi, ülkemizin neresine giderseniz gidin orada hükümetimizin bir eserini, bir hizmetini, bir mührünü mutlaka görürsünüz. Bilhassa tarım, ormancılık ve su alanlarında ülkemizin çehresini değiştiren eserlere imza atmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Mevcutla hiçbir zaman yetinmiyor, hizmet halkamızı sürekli büyütüyoruz.”

Enflasyonun ateşi düşmeye başladı

Bugüne kadar hamaset değil, hep iş, hizmet ve eser ürettiklerini belirten Erdoğan, günü kurtarmaya çalışmak yerine 10 yıllık, 20 yıllık, çeyrek ve yarım asırlık projelerle geleceğe mührü vurmaya odaklandıkları dile getirdi. Bunun neticelerini de ekonomiden tarıma, turizmden çevreye, istihdamdan ihracata her alanda gördüklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir. İşsizlik oranında Kasım 2012’den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk. Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi bir yerdeyiz. Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren daha iyi oranlarla karşılaşacağız.”

21 yılda 10 bin 86 tesis

21 yılda her alanda olduğu gibi tarım ve sulama alanında da tarihi nitelikte adımlar attıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece su alanında açtığımız tesis sayısı 10 bin 86’yı geçti. Güncel rakamla bir trilyon 260 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinde yapılanın 2 katından fazla depolama tesisi yaptık.”

Ne israf edeceğiz ne heba edeceğiz

Şehirlerin içme suyu sıkıntısı yaşamaması için 81 İl İçme Suyu Eylem Planı hazırladıklarını kaydeden Erdoğan, planla illerin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadarki içme suyu ihtiyaçlarını projelendirdiklerini bildirdi. “Ne israf edeceğiz ne heba edeceğiz ne de zenginliklerimizin elimizden kayıp gitmesine seyirci kalacağız” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin kaynaklarını, Türk milletinin emrine verme gayretlerimizin çevreci maskesi takan marjinaller tarafından engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes bilmelidir ki, başka ülkelere hak olan Türkiye’ye lüks değildir. Türkiye Yüzyılı’nın inşası mücadelemizde ne gerekiyorsa onu yapacak, tam bağımsız Türkiye hayalimize gölge düşürmeyeceğiz.”

Boşa harcanacak suyumuz yok

Dünyanın pek çok yerinde suyun adeta sınırsız bir kaynak olarak görüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Suyla ilgili bilmemiz gereken ilk husus, su kaynaklarının sınırsız olmadığıdır” dedi. Yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke olmadığımızı ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye, kişi başına düşen yıllık 1,3 metreküp kullanılabilir su miktarıyla, su stresi çeken ülkeler grubundadır. Şu gerçeğin altını tekrar çizmek istiyorum. Türkiye’nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eş değer bir gaflet halidir. Buradan 85 milyonun her ferdini ‘Bir damla da sen ol’ parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya çağırıyoruz.”







