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ADANA

Eşi oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti: Hem çocuğuna hem eşine şiddet uyguladı

Adana'da yaşayan A.Ç. (32), ikinci çocuğunun otizmli oluşunu kabullenmediği, tedavisinde yanında olmadığını ve kendilerine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Bedri Ç.'den (59) kaçarak Antalya’ya geldi. Eşinin gizlendiği adresleri bulduğunu, tehdit ettiğini söyleyen A.Ç, "Can güvencem yok, korkuyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Eşi oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti: Hem çocuğuna hem eşine şiddet uyguladı
A.Ç.

Suriye asıllı Türk vatandaşı A.Ç., 12 yıl önce tanıştığı Bedri Ç. ile evlenerek Adana'ya taşındı. Çiftin iki de çocuğu oldu. Çift, şu an 2 yaşında olan ikinci çocukları B.Ç. 1,5 yaşına geldiğinde, otizmli olduğunu öğrendi. İddiaya göre Bedri Ç., çocuğunun otizmli olduğunu kabullenemedi. Bu süreçten sonra çiftin ilişkisinde psikolojik şiddet başladı. Bedri Ç., çocuğunu otizm için eğitime götürmek isteyen A.Ç.'ye engel oldu, hastalıkla ilgili yapmak istediği her şeyi engelledi. Son olarak 1 ay önce gece saatlerinde B.Ç. hastalanınca A.Ç. oğlunu alıp hastaneye götürdü. A.Ç., çocuğuyla sabah saatlerinde eve döndü. Bu sırada Bedri Ç.'yi telefondan arayan arkadaşı hastanede olduğunu, yanına gelip gelemeyeceğini sordu. Bedri Ç.'nin, oğlunun hastalığını umursamadan hastaneye arkadaşının yanına gitmesine içerleyen ve üzülen A.Ç., eşinden ve evden ayrılmaya karar verdi.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Çocuğunun bakımı ve eğitimi için evden ayrıldığını belirten not bırakan A.Ç., Antalya'ya geldi. Burada ilk gün otelde kalan kadın, ikinci gün kaldığı otelin adresinin eşi tarafından öğrenildiğini duyunca yakınlarının yardımıyla kalacak bir ev buldu ve polis merkezine giderek şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak 1 gün sonra Bedri Ç. bu adrese de ulaşarak, oğlunu ve kız kardeşini gönderdi.

'PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI'
Tekrar adresini değiştiren A.Ç.'ye ulaşamayan Bedri Ç., bu kez A.Ç.'nin annesini arayarak kızını öldüreceğini söyledi. Can güvencesi olmadığını ve öldürülmekten korktuğunu söyleyen A.Ç., uzanacak yardım eli beklediğini aktardı. Çocuğuyla sürekli tek başına ilgilenmek zorunda kaldığını söyleyen A.Ç., "İkinci çocuğumuzun 1,5 yaşında otizmli olduğu ortaya çıkınca eşim kabullenmedi. Hala da kabullenmemiş. Sürekli psikolojik şiddet uygulamaya başladı" dedi.

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'NEREYE GİDERSE GİTSİN ÖLDÜRECEĞİM, DİYOR’
Gizlendiği yerlerin adreslerinin eşi tarafından bulunduğunu söyleyen A.Ç., "Evden çıkmadan önce ona kimseye kaçmadığımı, oğlumun eğitimi ve tedavisi için çıktığımı yazdığım bir not bırakmıştım. Ona rağmen kayıp ilanı verdi. Birinci gün otelde kaldım. 2'nci gün kaydımı emniyetten alıp otelin ismine kadar öğrenmiş. Oradan çıkarken telefonumu ve hattımı kırdığım için anneme ulaşıp beni tehdit ediyor. 'Bunu yanına bırakmayacağım. Onu öldüreceğim. Kendim yapmayacağım. Para verip öldürteceğim onu. Nereye giderse gitsin boşanmayıp onu öldüreceğim' diyor" dedi. A.Ç., can güvencesi olmadığını ve korktuğunu söyledi.

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