Gündem Eşi tarafından öldürülen üç aylık hamile Ebru Arasın ailesi adalet bekliyor
MERSİN

Eşi tarafından öldürülen üç aylık hamile Ebru Aras'ın ailesi adalet bekliyor

Iğdır'da eşi Umut Aras (29) tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 aylık hamile Ebru Aras'ın (24) Mersin'de yaşayan annesi Necla Öcüm (50) ile ablası Bahar Üstün (28), tutuklu yargılanan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
3 aylık hamile Ebru Aras eşi tarafından öldürüldü.
3 aylık hamile Ebru Aras eşi tarafından öldürüldü.

Olay, geçen yıl ocak ayında Iğdır'ın Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 3 aylık hamile Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan eşi Umut Aras'la boşanma aşamasına geldi.

Evde çıkan tartışma sırasında Umut Aras, üzerinde taşıdığı tabanca ile genç kadına ateş etti. Ebru Aras, kanlar içinde yere yığılırken, Umut Aras ise bu kez silahı göğsüne dayayıp tetiği çekerek intihar girişiminde bulundu. Bir çocuk annesi Ebru Aras öldü, hastaneye kaldırılan Umut Aras ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine kondu. Umut Aras hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı.

DHA
Umut Aras hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı.

'EZİYET EDEREK ÖLDÜRDÜ'

Ebru Aras'ın Mersin'de yaşayan ablası Bahar Üstün ile annesi Necla Öcüm, Umut Aras'ın indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Olayın ardından yalan ifadeler verildiğini ileri süren abla Üstün, "4 yıl boyunca şiddet uygulamadığını söylüyor. Hastane odasında 2 defa dövdüğü, gece eve girip yastıkla boğmaya çalıştığını ablam kendisi bize söyledi. Ablama çok eziyet etti, eziyet ederek öldürdü. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çocuğundan dolayı, iyi halden, takım elbise giyerek salona geldiği için bir gün bile indirim almasını istemiyoruz" dedi.

DHA
Ebru Aras'ın Mersin'de yaşayan ablası Bahar Üstün ile annesi Necla Öcüm, Umut Aras'ın indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

'O BİZE ÇOK ÇEKTİRDİ'

  • Gözyaşları içinde konuşan anne Necla Öcüm ise, "Onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Bir de 'Çocuk için çıkayım' diyor. Küçük bir bebeğin katili, başka bir çocuğa bakabilir mi? 'Bu çocuk neden doğdu? Bu çocuk şeytan' diyen biri, çocuğa bakabilir mi? Bu insan mı, baba mı? Önce Allah'a, sonra adalete güveniyorum. Allah için en ağır cezayı versinler. O bize çok çektirdi. 4 yıldır kızım bu eve ayak basmadı" ifadelerini kullandı.

Cinayet şüphelisi Umut Aras, 21 Ocak'ta Iğdır Adliyesi'nde 2'nci kez hakim karşısına çıkacak.

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