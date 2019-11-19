Eşi tarafından terk edildi: 4 çocuğunu okutmak için simit satıyor

Diyarbakırlı 38 yaşındaki Necla Çelik, 23 yaşında dünyaevine girdi. Bu süre zarfında 4 çocuğu olan Çelik’in eşi, yaklaşık bir yıl önce kendilerini terk etti. Bir anda 4 çocuğu ile birlikte tek başına kalan Çelik, çalışmaya karar verdi. Daha önce tecrübesi olmadığı için iş kapıları yüzüne kapanan Çelik, pes etmeyerek eşinden kalan tezgahın başına geçti.

GÜNDEM Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile yardım eli bekliyor

Necla Çelik, kış ayları öncesi kendisine kapalı bir alanın ayarlanması için yetkililerden yardım bekliyor.

Kendisine kapalı bir alanın ayarlanmasını istiyor

Küçük tezgahta simit satmaya başlayan Çelik, evinin geçimini buradan kazandığı gelirle yapmaya başladı. Çocuklarının okul masraflarını yetiştirmeye çalışan Çelik, geçen yıl zorlu kış şartlarında oğluyla birlikte simit tezgahına baktı. Kendisiyle iletişime geçen hayırseverler, kapalı bir tezgah yapacaklarını iletti.

Çelik, evinin geçimini buradan kazanıyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte simit tezgahının başında olan Necla Çelik, kış ayları öncesi kendisine kapalı bir alanın ayarlanması için yetkililerden yardım bekliyor.

Bu süre zarfında 4 çocuğu olan Çelik’in eşi, yaklaşık bir yıl önce kendilerini terk etti.

"Yağmur yağınca ıslanıyorum"

Yaşadıkları ile ilgili konuşan Çelik, eşinin tezgahına kendisinin bakmak zorunda olduğunu söyledi. Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu: