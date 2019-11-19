Gündem Eşi tarafından terk edildi 4 çocuğunu okutmak için simit satıyor
DİYARBAKIR

Diyrabakır haberleri: Çocuklarını okutmak için simit satıyor!

Eşi tarafından terk edildi: 4 çocuğunu okutmak için simit satıyor

Diyarbakır’da, eşi tarafından terk edilen 38 yaşındaki Necla Çelik, 4 çocuğuna bakabilmek için simit tezgahının başına geçti. Çelik, havaların soğumasıyla zor şartlar altında çalıştığını bu nedenle hayırseverlerin kendisine yardım etmesini bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Necla Çelik, hayırseverlerin yardımını bekliyor.
Necla Çelik, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Diyarbakırlı 38 yaşındaki Necla Çelik, 23 yaşında dünyaevine girdi. Bu süre zarfında 4 çocuğu olan Çelik’in eşi, yaklaşık bir yıl önce kendilerini terk etti. Bir anda 4 çocuğu ile birlikte tek başına kalan Çelik, çalışmaya karar verdi. Daha önce tecrübesi olmadığı için iş kapıları yüzüne kapanan Çelik, pes etmeyerek eşinden kalan tezgahın başına geçti.

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Necla Çelik, kış ayları öncesi kendisine kapalı bir alanın ayarlanması için yetkililerden yardım bekliyor.

Kendisine kapalı bir alanın ayarlanmasını istiyor

Küçük tezgahta simit satmaya başlayan Çelik, evinin geçimini buradan kazandığı gelirle yapmaya başladı. Çocuklarının okul masraflarını yetiştirmeye çalışan Çelik, geçen yıl zorlu kış şartlarında oğluyla birlikte simit tezgahına baktı. Kendisiyle iletişime geçen hayırseverler, kapalı bir tezgah yapacaklarını iletti.

Çelik, evinin geçimini buradan kazanıyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte simit tezgahının başında olan Necla Çelik, kış ayları öncesi kendisine kapalı bir alanın ayarlanması için yetkililerden yardım bekliyor.

Bu süre zarfında 4 çocuğu olan Çelik’in eşi, yaklaşık bir yıl önce kendilerini terk etti.

"Yağmur yağınca ıslanıyorum"

Yaşadıkları ile ilgili konuşan Çelik, eşinin tezgahına kendisinin bakmak zorunda olduğunu söyledi. Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bizi bırakıp gitti. Çocuklar okula gidiyordu mecbur çalışmam gerekiyordu ve buraya geldim. Geçen kış ben burada çok zorlandım. Kıştı, yağmurdu, çamur oluyordu, ben yarıya kadar ıslanıyordum. Benim oğlumda benimleydi, o da zorluk çekiyordu. Bu kışta böyle yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın eğitimi için geldim buraya.
  • Yetkililer Allah razı olsun onlardan, yardımcı olmaya çalıştılar. Kulübe teklifi vardı. Dışarıdayım, yağmur yiyorum, çocuklarda benimle perişan oluyor. Dönüş olmadı. Bir dönüş olsaydı, yardımcı olsaydılar bana çok memnun olurdum. Benim dört tane çocuğum var. 3 tanesi okula gidiyor. Bir tanesi daha ufak kaynanama bırakıyorum. Hayırseverlerden tek isteğim daha kış tam gelmeden bana bir yardımcı olsalar. Bu kışı da bu şekilde geçirmek istemiyorum burada.”
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