Eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklayan adamı durdurmaya çalışan genç tutuklandı.

Eskişehir'de eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye (62) engel olmaya çalışırken çıkan arbedede onu sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran (19) tutuklandı. Hastanede tedavileri süren Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Abdulkadir Ahmadi, üzerinde taşıdığı bıçakla eşi ve kızını yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Ahmadi, eşi ve kızı iye Hüseyin Şahin ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül Ahmadi’ye ise ayakta müdahale edildi.

REKLAM



'ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK'



Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Tolga Daşkıran, işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daşkıran'ın ifadesinde, Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, arkadaşı Hüseyin Şahin'in ayağından yaralandığını, Abdulkadir Ahmadi'nin ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.



'DURMAYINCA MÜDAHELE ETTİK'



Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Hüseyin Şahin, caddede tesadüfen kadın çığlıklarını duyduklarını söyledi. Abdulkadir Ahmadi'nin 2 kadını yere yatırıp döverek bıçakladığını ve Tolga ile kendilerinin de buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, "Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz gezecektik. Tolga tramvaydan inip yanımıza geldi. Bir dakika kadar geçti, arkamızdan bağırış sesleri geldi. Baktık bir adam karısı ve kızının üzerine çıkmış bıçaklıyordu. Koştuk, 'dur' dedik, durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Adam beni ayağımdan bıçakladı. Adamı etkisiz hale getirmek için yere yatırdım, o sırada bıçağı ayağıma salladı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

REKLAM



'KADINI ÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMADIK, KOŞTUK'



Tolga Daşkıran’ın annesi Nazire Kurt, oğlunun suçlu olmadığını ve serbest bırakılmasını istediğini belirterek, "Benim oğlum sadece bayanları kurtarmak için gitti. Kadına şiddet zaten istemezdi, sevmezdi benim oğlum. Hayalleri yıkıldı benim çocuğumun. Bir karıncaya kıyamazdı. 'Anne, kadını öyle görünce dayanamadım, koştuk anne' dedi. Hiç dayanamaz benim yavrum. Ben herkesten destek istiyorum. Benim yavrumu kurtarın, benim çocuğum suçlu değil. Benim çocuğum suçluyu yakaladı. Kaçmasın diye müdahale etti. O bayanları kurtardı. Sırtından atletini çıkartmış, Hüseyin’in ayağına bağlamış. Kucağına alıp yola kadar taşımış arkadaşıma bir şey olacak diye. Kötü bir niyeti olsa zaten öyle yapmaz. 'Kadınları öyle görünce dayanamadım anne' dedi. O hiç dayanamaz. O en küçücük bir şey görse dayanamaz, kimseye kıyamazdı" dedi.

REKLAM



'HAYALİ KOMANDO OLMAKTI, HAYALLERİ YIKILDI'



Oğlunun askere gittikten sonra kalıp komando olma hayali kurduğunu ifade eden anne Nazire Kurt, şunları söyledi:

"Komando olacağım' derdi. "Oğlum olma, şehitleri görmüyor musun bak?" derdim. "Olsun anne, ben vatanım için her şeyi yaparım. Niye ölmeyecekmişim? Nasibimde varsa orada da ölürüm. Ben asker olacağım" derdi. İnşallah bir şey olmaz, yavrum gelir. Ben herkesten destek istiyorum. Ne olursunuz Tolga'yı yalnız bırakmasınlar. Benim yavrum kötü bir şey yapmadı ki. Bayanları kurtarmak içindi. Bunu kim olsa, siz de yaparsınız. Bu hep yapılıyor ama suç oluyor. Bunu kim olsa yapar, herkes koşar. Ben bile bir bayanken başka bir bayanın dövülmesine asla dayanamam, koşarım. Ben de koşarımama niye böyle oluyor?"

REKLAM

KAVGAYA MÜDAHALE ETMEK SUÇ MU?

Daşkıran’ın üvey babası Ercan Kurt da Tolga’nın kasıtlı olarak bıçaklamadığın belirterek, "Çocuğumuz, ‘Asker olacağım. Ben askerde kalacağım, rütbemi yükselteceğim’ derdi. Siciline işlenecek diye o da perişan oldu. Bizim çocuğumuz o olayı kasıtlı bir şekilde yapsa bırakır, kaçardı" diyerek serbest bırakılmasını istedi.

Ailenin avukatı Muhammed Serkan İleli, Tolga ve arkadaşı Hüseyin'in kadınların sesleri üzerine olaya müdahale ettiklerini belirterek, "Çığlık sesini duyunca oraya doğru gidiyorlar ve bakıyorlar ki bir kadın yerde, üstünde bir adam kadını bıçaklıyor. Yardım etmek, ayırmak amacıyla hemen koşuyorlar. O esnada adam koşanları görünce elindeki bıçakla Hüseyin ismindeki arkadaşının ayağında kesik oluşturuyor. Sonrasında çıkan arbedede Tolga bu kişiyi sırtından bıçaklamak zorunda kalıyor. Adam şu anda yoğun bakımda. Bıçaklanan kadın da komada şu anda" dedi.

REKLAM



'KEŞKE MÜDAHALE ETMESEYDİM'



Tolga Daşkıran ile tutuklanmasının ardından görüştüğünü ve olay nedeniyle çok pişman olduğunu kaydeden avukat Muhammed Serkan İleli, "Kendisiyle görüştüğümüzde bize şunu söyledi; 'Ben keşke evime gitseydim, hiç dokunmasaydım. Ben orada annemi gördüm. Sanki birisi anneme şiddet uyguluyormuş gibi gördüm. Keşke müdahale etmeseydim de evime gitseydim hiç bunlarla karşılaşmayacaktık' dedi. Kendisi çok üzgün. Bu sürecin takipçisiyiz. Aile çok üzgün ama en nihayetinde Tolga çıkacak, ailesiyle tekrar buluşacak" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 11 Menemen'deki Höyücek, Urla'daki Limantepe ve Menderes'teki Bakla Tepe'de yapılan arkeolojik kazılarda bulunan yaklaşık 5 bin yıllık 7 tarihi eser, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nda sergiye açıldı.<br> \"Göremediklerinizi Göreceksiniz\" adlı sergideki ilgi çekici eserler arasında Höyücek Höyük eteğindeki DSİ kanalı yapımı sırasında 1990'lı yıllarda bulunan insan yüzü betimlemeli kireç taşından yapılmış blok yer aldı. Ellerini gökyüzüne doğru açar vaziyette tasvir edilen Erken Tunç Çağı'na ait figürün şehir ve insanları saldırı, salgın hastalık, deprem ve yangınlardan korumak amacıyla kent girişine yerleştirildiği tahmin ediliyor. Sergideki gözlerle süslenmiş eserlerden olan Limantepe Höyüğü'nden 2012'deki kazılarda çıkarılan insan yüzlü çömleğin de kutsal buğdayın saklanması için kullanıldığı değerlendiriliyor.<br> Bakla Tepe kazılarında bulunan insan biçimli küçük kap ile Tunç Çağı'nda yaşayanların kötülüklerden ve kem gözlerden korunmak amacıyla boyunlarına taktıkları belirtilen 1 santimetre boyundaki kolye uçları da müzede ziyaretçilerini bekliyor.<br> \"İlahi güçlerden yardım istediler\"<br><br>İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, 2021 yılında başlayan projeyle her ay çok nadir eserleri ziyaretçilerle buluşturduklarını, 2022'de de çalışmalarını \"kült\" temasıyla sürdürdüklerini söyledi. Müzede ocak ayında Neolitik Çağ'dan kalma 8 bin yıllık eserleri ilk kez ziyarete açtıklarını anlatan Keser, şubatta da Tunç Çağı'na tarihlenen yaklaşık 5 bin yıllık tarihe sahip eserleri seçtiklerini anlattı.<br> Keser, benzersiz eserlerdeki vurgulayıcı özellikler arasında \"gözlerin\" yer aldığını aktararak şöyle devam etti: \"Milattan önce 3 binli yıllarda yaşayanlar artık büyük topluluklar oluşturmaya başlamıştı. Düşmanları artık doğadan daha çok diğer şehirlerin, krallıkların insanlarıydı. O nedenle kendi krallıklarını, evlerini, depolarını, bahçelerini korumak zorundaydılar. Bunun için sadece askeri güçlerini kullanmakla kalmadılar. İlahi güçlerden de yardım istediler.\"<br> \"Uzak dur\" mesajı<br><br>Kaledeki sur duvarlarına yerleştirilen ve üzerinde gözler bulunan blok parçasının gökyüzüne açtığı elleri nedeniyle \"Tanrıya yakaran bir figür\" veya \"dua eden insan\" olarak yorumlanabileceğini aktaran Keser, \"Gözlerin vurgusu, düşmana 'Buradan uzak dur' mesajı veriyor. Düşmanı uzak tutmanın ruhani bir yönü olarak betimlenmiş. Tunç Çağı'nda hırsızlıktan, yağmadan korunmak isteyenler levhalarda, çömleklerde, kolyelerde gözleri vurgulamışlar. Bugün kullanılan nazar boncuğu, göz figürünün kullanımının 5 bin yıl öncesine uzandığını görüyoruz.\" diye konuştu. Hünkar Keser, göz figürünün sadece kentlerin surlarında kullanılmadığını söyledi. Keser, 1 santimetrelik taşınabilir ve kolye ucu işlevi gören figürlerin de \"insanı koruyan obje\" olarak kullanılmış olabileceğini sözlerine ekledi.<br> 'Kem gözlere karşı' yapıldığına inanılan tarihi eserler görücüye çıktı: 'Uzak dur' mesajı dikkat çekti İzmir'deki kazılarda bulunan "koruyucu gözlerle" bezeli Tunç Çağı'ndan kalma tarihi eserler ziyaretçisiyle buluştu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 8 İki yılı aşkın süredir dünyada etkili olan koronavirüs salgını maskelerle yaşamamıza sebep oldu.<br><br>Hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen maskelerle ilgili Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından bir araştırma yapıldı.<br><br>Araştırma kapsamında maskeler üzerinde güçlendirme deneyleri gerçekleşti. İnsanların evde uygulayabileceği ve kolay erişilebilir malzemelerle koronavirüsün yayılmasına karşı maskelerin nasıl güçlendirilebileceği sorusundan harekete geçen uzmanlar, lastik toka ve bant gibi malzemeleri test etti.<br><br> Test edilen yöntemler arasında, maskelerin yüze daha sıkı oturması için kulak bantları bağlanması veya boşlukların bandajlarla doldurulması gibi taktikler denendi.<br><br> Günümüzde kullanılan maskelerin yüze tam oturmaması ve bu nedenle alınan ya da verilen nefesi gerektiği gibi filtrelememesi gibi eleştirilere odaklanan bilim insanları, maskenin üzerine külotlu çorap geçirilmesinin maskenin virüsün yayılmasını önlemede en güçlü yöntem olduğunu ortaya koydu.<br><br> Buna göre, üzerine külotlu çorap geçirilmiş maskeden partiküllerin geçebilme oranının, normal bir maske kullanıcından 7 kat daha düşük olduğu tespit edildi.<br><br> Bilim insanları, külotlu çorap sayesinde maske ile yüz arasındaki boşlukların büyük oranda kapandığını ve burun ve ağız kısmında tam bir filtreleme sağladığını kaydetti.<br><br> Ancak külotlu çorabı maskeyle birlikte yüze takmanın sosyal hayattaki etkilerini göz önünde bulunduran uzmanlar, bu yöntemin yaygın bir şekilde kabullenilmesinin 'uzun bir süre daha mümkün görünmediğini' ifade etti.<br><br> Maske takmanın toplumsal düzeyde koronavirüs enfeksiyonlarını azaltmada ne kadar etkili olduğu konusunda tartışmalar sürse de çoğu bilim insanı, küçük de olsa bir katkı sağladıkları konusunda hemfikir. KN95'ler gibi yüze sıkı oturan tıbbi türdeki maskelerin virüsü engellemede güçlü olduğu biliniyor ancak genellikle rahatsız edici olarak görülüyor ve bulunması diğer maskelere göre daha zor. Günümüzde en çok kullanılan tıbbi veya bez maskeler ise çok daha az dirençli olarak biliniyor.<br><br> Kovid’e karşı yeni silah: Külotlu çorap Koronavirüsün ortaya çıktığı günden beri maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yapan uzmanlar en koruyu maskenin nasıl olduğuna dair de araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları Covid-19'a karşı en etkili maskenin hangisi olduğunu ortaya çıkaran bir çalışmaya imza attı. Ortaya çıkan sonuca göre; rahatsız edici olsa da maskenin üzerinden külotlu çorap geçirmenin en etkili koruyucu maske olduğu ortaya çıktı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder