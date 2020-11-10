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Gündem Eşinin mezarı başında itiraf etmişti 5 aydır kayıp
İSTANBUL

Eşinin mezarı başında itiraf etmişti: 5 aydır kayıp

Ümraniye'de 41 yaşındaki Hasan Akman erkek kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Tutuklanan cinayet zanlısı Ecevit Akman'ın ifadesinde, cinayeti kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği yengesi A. Akman ile planladıklarını söylediği öğrenildi. Defnedildikten bir gün sonra kocasının mezarı başında, eşinin ölümüne neden olduğunu itiraf ettiği görüntüleri ortaya çıkan A. Akman, yaklaşık 5 aydır kayıp ve nerede olduğu bilinmiyor.

Haber Merkezi DHA
Olaydan sonra Ecevit Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Olaydan sonra Ecevit Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevkedilen A. Akman, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. A. Akman savcılık ifadesinde ise, “Ecevit bana Hasan’ı vuracağını söylediğinde birilerini arayıp haber verip engel olabileceğim halde engel olamadım. Belki de bunu yapmış olsam Hasan şu an hayatta olabilirdi. Ben de Ecevit kadar suçluyum” diye ifade vermişti. Denetimli serbestlik verilen A. Akman’ın karakola imza vermeye gitmediği ve o günden beri kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

  • Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi’nde 20 Haziran günü meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Hasan Akman, kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra Ecevit Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hasan Akman’ın defnedilmesinin ardından eşi A. Akman’ın mezar başında cinayeti itiraf ettiği anlar ise cep telefonuyla kaydedilmişti. Olaydan sonra savcıya ifade veren A. Akman, “Planı beraber yaptık ama sonrasında ben vazgeçtim” demişti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevkedilen A. Akman, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

YAKLAŞIK 5 AYDIR KAYIP

Denetimli serbestlik hükümleri gereği polis merkezine imza vermesi gereken A. Akman’ın o günden beri imza vermeye gitmediği öğrenildi.

  • Yaklaşık 5 aydır kayıp olan A. Akman’ın nerede olduğu ise bilinmiyor. A. Akman’ın 29 Haziran 2020 günü Anadolu Adliyesi’nde ifade verirken verdiği cep numarasının da kullanım dışı olduğu öğrenildi.

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ÖLDÜRÜLEN HASAN AKMAN’IN AGABEYİ DE ‘KAYIP’ DEMİŞTİ

30 Ekim günü Hasan Akman’ın ağabeyi Mehmet Akman, olayla ilgili şunları söylemişti:

  • “Geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs nedeniyle kardeşim cezaevinden çıktı. Ancak bu süreçte gelinimiz A., diğer kardeşim Ecevit ile birlikte olmuş. Onu da sonrasında öğrendik. Hatta Ecevit ile beraber olduğunda bunu cep telefonuyla videoya da çekmiş. Sonrasında Hasan cezaevinden çıkınca kardeşim Ecevit'i sürekli olarak o görüntüleri kocasına izletmekle tehdit etmiş. Hatta birlikteliklerinden çocuk da aldırmışlar. Hepsini Hasan öldürüldükten sonra öğrendik. Bir gün mezara ziyarete gideceğini söyledi. Yeğenim de gizlice takip ediyor. Sonra onu cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Gelinimiz A., vicdan azabı çekiyor ve kocası Hasan'ın mezarı başında cinayeti itiraf etmiş. O görüntüleri izledikten sonra tek bir tokat bile atmadan savcılığa götürdüm. Orada da itiraf etti. Mahkemeye sevk edildi. Denetimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak imza atmaya gitmiyor. Şu an kayıp."

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AİLESİ BİZİ REDDETTİ

Öte yandan A. Akman’ın ailesi ise, “A., bizi ailelikten reddetmiş. Hatta savcılığa bile o konuda ifade vermiş” diye konuştular.

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