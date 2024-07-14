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Eski ABD başkanı Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği tespit edildi

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından Donald Trump kulağından yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirildi. FBI, dünyayı şoke eden olayla ilgili soruşturma yürütürken saldırganın kimliği belirlendi. Suikast girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildi.

09:41 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 09:46 - 14/07/2024 Pazar
Trump'a suikast girişimi
Trump'a suikast girişimi

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından Donald Trump kulağından yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

FBI, dünyayı şoke eden olayla ilgili soruşturma yürütürken saldırganın kimliği belirlendi.

Çatıdaki görüntüsü şoke etti

Suikast girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu öğrenildi.

Soruşturmayı FBI yürütüyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırıya dair soruşturmayı devraldı.



FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti." ifadesi kullanıldı.


Paylaşımda, "ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımızın yanı sıra eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesine yer verilirken, Trump'a yönelik, Pensilvanya'nın Butler şehrinde yapılan saldırıya dair soruşturmanın FBI tarafından yürütüleceği kaydedildi.

'Kurşunun derimi parçaladığını hissettim'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünya tarihine geçen bu suikast teşebbüsü sonrası ilk açıklamasında, "bir kurşunla vurulduğunu ve kurşunun sağ kulağının üst kısmını delip geçtiğini" ifade etti.

Trump, kendine ait Truth adlı sosyal mecran üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi

Donald Trump, Pensilvanya'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Silahlı saldırıya uğrayan Trump taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi.



#Donald Trump
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#ABD
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