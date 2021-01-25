Eski CHP vekili Ateş: Kılıçdaroğlu parti ilkeleri aleyhine konuşmayı gelenek haline getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik CHP’li isimlerden gelen tepkilere bir yenisi eklendi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü.
Ateş, Kılıçdaroğlu için şunları söyledi:
"Sayın Kılıçdaroğlu, toplumun hangi kesimiyle görüşürse görüşsün, mutlaka başında bulunduğu partinin ilkeleri aleyhine konuşmayı gelenek haline getirmiştir. İttifak görüşmelerinde parti ilkelerinden uzaklaşmaktadır. Muhafazakar isimlerle görüşmesinde de parti tüzüğündeki 'demokratik sol bir siyasal partidir' ilkesini görmemektedir.
“Parti kimliğini hiçe sayıyor”
Parti kurumsal kimliğini hiçe sayan sayın Kılıçdaroğlu o makamda geçici oturduğunun sanırım farkında değildir. O makamda oturanların, O makamı kuran Atatürk'ün ve yönettiği insanların karakterinden ve parti ilkelerinden hiç ilham almadığı görülüyor. Çok yazık."