Eski CHP vekili Zülfü Livaneli: Kimse bana ‘FETÖ’ dedirtemez
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la ilgili sözleriyle gündeme gelen, bir dönem CHP’de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için "Gülen hareketi" dedi. Livaneli, FETÖ'den bahsederken "Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse" ifadelerini kullandı.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la ilgili "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı" sözleriyle gündeme gelen eski CHP vekili sanatçı Zülfü Livaneli, FETÖ için "Gülen hareketi" dedi.
"FETÖ" DİYEMEDİ
Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına video görüntülü olarak bağlanan Livaneli, konuşmasının bir kısmında FETÖ'den bahsederken şu ifadeleri kullandı:
Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse.