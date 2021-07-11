Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la ilgili "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı" sözleriyle gündeme gelen eski CHP vekili sanatçı Zülfü Livaneli, FETÖ için "Gülen hareketi" dedi.

"FETÖ" DİYEMEDİ

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına video görüntülü olarak bağlanan Livaneli, konuşmasının bir kısmında FETÖ'den bahsederken şu ifadeleri kullandı:

Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse.

OYNAT 00:28 Eski CHP vekili Zülfü Livaneli: Kimse bana 'FETÖ' dedirtemez Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la ilgili sözleriyle gündeme gelen, bir dönem CHP'de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için “Gülen hareketi” dedi.



Halk TV'de bir programda konuşan Livaneli, FETÖ'den bahsederken “Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse” ifadelerini kullandı.



Livaneli'nin eski Başbakan Bülent Ecevit'i ima ederek söylediği sözleri sırasında sunucu Şirin Payzın'ın apar topar araya girerek konuyu değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:40 Zülfü Livaneli 'tipik sünni' ifadesini bu sözlerle savundu: Bu bir tariftir Eski CHP Milletvekili ve sanatçı Zülfü Livaneli, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için 'tipik sünni' ifadesini kullanmış, bu ifade taraflı tarafsız bir çok kişinin tepkisini çekmişti.



Halk TV'de canlı yayına katılan Livaneli, bu ifadesini 'bu bir tariftir' sözleriyle savundu.



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Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın, başka bir soru yönelterek programı sürdürdü.