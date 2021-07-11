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POLİTİKA

Eski CHP vekili Zülfü Livaneli: Kimse bana ‘FETÖ’ dedirtemez

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la ilgili sözleriyle gündeme gelen, bir dönem CHP’de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için "Gülen hareketi" dedi. Livaneli, FETÖ'den bahsederken "Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski CHP vekili Zülfü Livaneli: Kimse bana ‘FETÖ’ dedirtemez
Zülfü Livaneli

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la ilgili "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı" sözleriyle gündeme gelen eski CHP vekili sanatçı Zülfü Livaneli, FETÖ için "Gülen hareketi" dedi.

"FETÖ" DİYEMEDİ

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına video görüntülü olarak bağlanan Livaneli, konuşmasının bir kısmında FETÖ'den bahsederken şu ifadeleri kullandı:

  • Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse.

Eski CHP vekili Zülfü Livaneli: Kimse bana 'FETÖ' dedirtemez
OYNAT 00:28
Eski CHP vekili Zülfü Livaneli: Kimse bana 'FETÖ' dedirtemez
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la ilgili sözleriyle gündeme gelen, bir dönem CHP'de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için “Gülen hareketi” dedi.

Halk TV'de bir programda konuşan Livaneli, FETÖ'den bahsederken “Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse” ifadelerini kullandı.

Livaneli'nin eski Başbakan Bülent Ecevit'i ima ederek söylediği sözleri sırasında sunucu Şirin Payzın'ın apar topar araya girerek konuyu değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Zülfü Livaneli 'tipik sünni' ifadesini bu sözlerle savundu: Bu bir tariftir
OYNAT 00:40
Zülfü Livaneli 'tipik sünni' ifadesini bu sözlerle savundu: Bu bir tariftir
Eski CHP Milletvekili ve sanatçı Zülfü Livaneli, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için 'tipik sünni' ifadesini kullanmış, bu ifade taraflı tarafsız bir çok kişinin tepkisini çekmişti.

Halk TV'de canlı yayına katılan Livaneli, bu ifadesini 'bu bir tariftir' sözleriyle savundu.

Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın, başka bir soru yönelterek programı sürdürdü.

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